На Сумщині ЗСУ поцілили човен з російськими десантниками (відео)

Підрозділ Збройних сил Російської Федерації намагався форсувати річку на Сумщині. Як тільки росіяни підібралися до берега, до них прилетів ударний дрон і підірвав човен разом із ворожими десантниками.

В Сумській області на одній з ділянок фронту ЗС РФ втратили човен, коли намагалися форсувати місцеву річку. Його знищили бійці Сил оборони. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

"На Сумщині воїни UA_REG TEAM потопили човен та добили 3 російських "десантників". На Сумському напрямку вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Сили оборони звільнили декілька населених пунктів", — написав Стерненко.

На оприлюднених кадрах видно, як окупанти на човні веслують на протилежний берег. За їхньою водною прогулянкою спостерігають бійці Сил оборони з дрона. Як тільки окупанти підібралися до берега, до них прилетів ударний дрон і підірвав човен разом із десантниками.

Ситуація на Сумському напрямку: що відомо

Стерненко не уточнив, на якому саме відтинку фронту під Сумами відбулись події. Тим часом військовий експерт Костянтин Машовець зауважив, що продовжуються запеклі бої по периметру вклинення противника у прикордонні Сумської області України. Окупанти намагаються утримати свої позиції у його західній частині та одночасно наступати у східній частині. У середньому фіксується 10 — 15 бойових зіткнень за добу, зокрема:

"Зважаючи на все, штурмовим підрозділам 1443-го мотострілецького полку (мсп) противника вдалося відтіснити наші підрозділи від Новомиколаївки, проте спроба атакувати між Олексіївкою та Варачіним виявилася безуспішною. Передові підрозділи ЗСУ закріпилися менш ніж за 1 км від Олексіївки, і іноді проникають у саму Олексіївку", — проінформував експерт.

Він додав, що тривають бої за Юнаківку. Окупанти пропустили контратаку ЗСУ в межах села та їхні передові підрозділи зуміли просунутися в самому селі, а також на захід від нього.

"Очевидно, ЗСУ також активно контратакують за кордоном Новокостянтинівка – Костянтинівка у північному напрямку, прагнучи повністю витіснити передові підрозділи супротивника з українського прикордоння на його територію", — зауважив Костянтин Машовець.

Оглядач додав, що ситуація на Сумському напрямку має характер "хиткої рівноваги", оскільки за останні 3 тижні тут немає істотних просувань.

На карті Deep State можна відшукати населені пункти, згадані Машовцем. Поруч з усіма трьома є водні перешкоди, які могли спробувати форсувати ЗС РФ, але потрапили під удар дронів ЗСУ.

10 серпня Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від ЗС РФ населений пункт Безсалівка на Сумщині. В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

Нагадаємо, наприкінці липня командування Сил оборони повідомило про звільнення від росіян населеного пункту Кіндратівка на Сумщині. У визволенні української території брали участь угруповання військ "Курськ".