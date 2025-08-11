"Шахед" прилетел рядом с домом: известный ресторатор показала, как выглядит ее дом в результате атаки РФ (фото)

Российские дроны-камикадзе в ночь на 8 августа нанесли мощный удар по Киевской области и вызвали значительные разрушения в Бучанском районе. Среди пострадавших — дом известного блогера и бывшего ресторатора Маргариты Сичкарь, которая поделилась деталями взрыва.

В интервью программе "ЖВЛ" она рассказала, что взрыв "Шахеда" прогремел почти вплотную к ее дому и превратил двор в руины. На обнародованных фото и видео видно обломки дрона, разбитые окна, поврежденное авто и уничтоженные деревья. Мощная взрывная волна выбила даже двери подвала, куда она вместе с дочерью и мамой пыталась спуститься.

Последствия атаки 8 августа в доме Маргариты Сичкарь

"Мы проснулись от жесткого страшного взрыва. Давно такого не слышали. Дочь выбежала из комнаты и начала кричать: "Мама, побежали в подвал". Мы оделись, мама вышла, у нее поднялось давление", — пояснила женщина.

В доме взрывная волна выбила окна и двери, стекло разлетелось по комнатам, а осколки повредили крышу и фасад. Значительные повреждения получила и машина, припаркованная во дворе. На место происшествия прибыли представители военной администрации и специальная комиссия, которые зафиксировали последствия обстрела и начали оформление компенсации.

Более того, по ее словам, государство предусмотрело средства на возмещение убытков, помощь пообещали также местные власти и неравнодушные жители громады, готовые поддержать восстановление.

На своей странице в Facebook Маргарита Сичкарь опубликовала серию сообщений с размышлениями о пережитом. В одном из них она описала контраст между уютным садом за домом и выжженной землей перед ним, назвав свой дом "скелетом с пустыми глазницами окон". Также женщина сравнила пережитое с метафорой Феникса, который сгорает, чтобы возродиться.

В другой заметке она назвала 8 августа "точкой отсчета", которая обнажила людей "от света до темноты". В частности, Маргарита Сичкарь поделилась собственной "инструкцией по выживанию", среди советов которой — принять потерю, не позволять ей сломать сердце, держаться рядом с теми, кто поддерживает, и творить новое даже из пепла.

Последствия атаки 8 августа в доме Маргариты Сичкарь

"Я прошла сквозь огонь. И как Феникс, поднимаюсь из пепла — сильнее, свободнее, готова лететь туда, где начинается моя новая жизнь", — подытожила она.

Сообщение Маргариты Сичкарь в Facebook

Напомним, что по информации полиции, в ночь на 8 августа в Бучанском районе Киевской области был поврежден 21 частный дом и 10 транспортных средств. Также пострадали 3 гаражные помещения, 2 хозяйственные постройки и 3 недостроя. В частности, в результате атаки пострадали два человека — 80-летняя женщина и 45-летний мужчина, которым оказали медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия.

Также Фокус писал, что в ночь на 8 августа российские оккупационные войска осуществили запуск ударных дронов типа "шахед" по территории Украины. В общем, взрывы были слышны в Харькове, Одессе и Киевской области.