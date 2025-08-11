"Шахед" прилетів поруч із будинком: відома рестораторка показала, як виглядає її дім внаслідок атаки РФ (фото)

Російські дрони-камікадзе в ніч на 8 серпня завдали потужного удару по Київщині та спричинили значні руйнування у Бучанському районі. Серед постраждалих — будинок відомої блогерки та колишньої рестораторки Маргарити Січкар, яка поділилася деталями вибуху.

В інтерв’ю програмі "ЖВЛ" вона розповіла, що вибух "Шахеда" прогримів майже впритул до її будинку та перетворив подвір’я на руїни. На оприлюднених фото та відео видно уламки дрона, розбиті вікна, пошкоджене авто та знищені дерева. Потужна вибухова хвиля вибила навіть двері підвалу, куди вона разом із донькою та мамою намагалася спуститися.

Наслідки атаки 8 серпня у будинку Маргарити Січкар Фото: Скриншот

"Ми прокинулися від жорсткого страшного вибуху. Давно такого не чули. Донька вибігла з кімнати й почала кричати: "Мамо, побігли у підвал". Ми одяглися, мама вийшла, у неї піднявся тиск", – пояснила жінка.

У будинку вибухова хвиля вибила вікна та двері, скло розлетілося по кімнатах, а уламки пошкодили дах і фасад. Значних ушкоджень зазнала й автівка, припаркована у дворі. На місце події прибули представники військової адміністрації та спеціальна комісія, які зафіксували наслідки обстрілу та розпочали оформлення компенсації.

Ба більше, за її словами, держава передбачила кошти на відшкодування збитків, допомогу пообіцяли також місцева влада та небайдужі мешканці громади, готові підтримати відновлення.

На своїй сторінці у Facebook Маргарита Січкар опублікувала серію дописів із роздумами про пережите. В одному з них вона описала контраст між затишним садом за домом і випаленою землею перед ним, назвавши свій дім "скелетом із порожніми очницями вікон". Також жінка порівняла пережите з метафорою Фенікса, який згорає, щоб відродитися.

В іншому дописі вона назвала 8 серпня "точкою відліку", що оголила людей "від світла до темряви". Зокрема, Маргарита Січкар поділилася власною "інструкцією з виживання", серед порад якої – прийняти втрату, не дозволяти їй зламати серце, триматися поруч із тими, хто підтримує, та творити нове навіть із попелу.

Наслідки атаки 8 серпня у будинку Маргарити Січкар Фото: Facebook Наслідки атаки 8 серпня у будинку Маргарити Січкар Фото: Facebook

"Я пройшла крізь вогонь. І як Фенікс, здіймаюся з попелу — сильніша, вільніша, готова летіти туди, де починається моє нове життя", – підсумувала вона.

Допис Маргарити Січкар у Facebook Фото: Скриншот

Нагадаємо, що за інформацією поліції, у ніч на 8 серпня в Бучанському районі Київщини було пошкоджено 21 приватний будинок та 10 транспортних засобів. Також постраждали 3 гаражні приміщення, 2 господарські будівлі та 3 недобудови. Зокрема, внаслідок атаки постраждали двоє людей — 80-річна жінка та 45-річний чоловік, яким надали медичну допомогу безпосередньо на місці події.

Також Фокус писав, що в ніч на 8 серпня російські окупаційні війська здійснили запуск ударних дронів типу «шахед» по території України. Загалом, вибухи було чути в Харкові, Одесі та Київській області.