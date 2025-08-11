Российские РСЗО и гаубицы: какое оружие Азербайджан может отправить Украине (фото)

ВСУ вполне подойдут ряд самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня, которые имеются у армии Азербайджана.

Украина могла бы получить часть техники из-за недружественных действий Москвы по отношению к Баку, сообщила команда аналитиков Defence Express.

Баку заявлял о планах снять эмбарго на поставки вооружений Киеву из-за атак российской армии на нефтегазовые объекты Азербайджана в Украине. Известно, что в ночь с 7 на 8 августа ВС РФ ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.

Атака вызвала пожар и повредила дизельный трубопровод. Четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения.

Какое оружие Азербайджан может отправить ВСУ

Вооруженные силы Азербайджана унаследовали часть запасов от СССР и дополнительно закупали вооружения у России, Беларуси и даже Украины. Известно, что страна имеет САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". Что касается самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" и 2С7 "Пион", их передача сомнительна.

У Азербайджана имеются САУ 2С3 "Акация" (справа) и 2С1 "Гвоздика"

В плане прицепной артиллерии есть интересные варианты — около 49 штук 152-мм Д-20, 42 экземпляра "Гиацинт-Б" и более двухсот 122-мм Д-30. Несмотря на "преклонный" возраст, их сейчас активно применяют на фронте Силы обороны Украины.

Возможные поставки могут включать и РСЗО БМ-21 "Град", чешский вариант RM-70 и БМ-30 "Смерч". Азербайджан сейчас активно закупает турецкие аналоги, чтобы постепенно выводить российское и советское вооружение.

Система БМ-30 "Смерч" будет предпочтительнее для целей ВСУ

У азербайджанской армии есть несколько единиц ОТРК "Точка-У", которые фактически заменили передовыми израильские системы с большими возможностями.

Реальным, но не столь привлекательным выглядит идея передачи советских буксируемых пушек М-46 и Д-44.

Буксируемая пушка Д-44 на фронте

У Азербайджана есть сотни советских и российских бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80, БТР-80А и БТР-82А, а из боевых машин пехоты — БМД-1, БМП-1, БМП-2 и БМП-3.

Часть из машин можно поставить ВСУ, но в Баку не заказывали современные аналоги. Что касается танков, Киев может рассчитывать на некоторое количество Т-72.

В плане систем противовоздушной обороны у Азербайджана остаются советские ЗРК С-200, С-125, Бук-М1 и российские С-300. Но поставки данного оборудования маловероятны.

Из авиации можно отправлять истребители Су-25, МиГ-29, L-39 и ударный вертолет Ми-24. Но парк самолетов весьма ограничен. Также Баку может отправить минометы или подержанную автомобильную технику, но пока масштабы трудно оценить, заключили аналитики.

Напомним, в Азербайджане поймали и арестовали наемников бывшей российской ЧВК "Вагнер" за военные преступления в Украине.

Отношения Азербайджана и России ухудшились из-за конфликта после рейдов силовиков у представителей азербайджанской диаспоры.