Російські РСЗВ і гаубиці: яку зброю Азербайджан може відправити Україні (фото)

ЗСУ цілком підійдуть низка самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню, які є в армії Азербайджану.

Related video

Україна могла б отримати частину техніки через недружні дії Москви щодо Баку, повідомила команда аналітиків Defence Express.

Баку заявляв про плани зняти ембарго на постачання озброєнь Києву через атаки російської армії на нафтогазові об'єкти Азербайджану в Україні. Відомо, що в ніч із 7 на 8 серпня ЗС РФ вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.

Атака спричинила пожежу і пошкодила дизельний трубопровід. Четверо співробітників компанії дістали важкі поранення.

Яку зброю Азербайджан може відправити ЗСУ

Збройні сили Азербайджану успадкували частину запасів від СРСР і додатково закуповували озброєння у Росії, Білорусі та навіть України. Відомо, що країна має САУ 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація". Що стосується самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С" і 2С7 "Піон", їх передача сумнівна.

У Азербайджану є САУ 2С3 "Акація" (праворуч) і 2С1 "Гвоздика"

У плані причіпної артилерії є цікаві варіанти — близько 49 штук 152-мм Д-20, 42 екземпляри "Гіацинт-Б" і понад двісті 122-мм Д-30. Незважаючи на "похилий" вік, їх зараз активно застосовують на фронті Сили оборони України.

Можливі поставки можуть включати і РСЗВ БМ-21 "Град", чеський варіант RM-70 і БМ-30 "Смерч". Азербайджан зараз активно закуповує турецькі аналоги, щоб поступово виводити російське і радянське озброєння.

Система БМ-30 "Смерч" буде кращою для цілей ЗСУ

В азербайджанської армії є кілька одиниць ОТРК "Точка-У", які фактично замінили передовими ізраїльські системи з більшими можливостями.

Реальною, але не настільки привабливою виглядає ідея передачі радянських буксируваних гармат М-46 і Д-44.

Буксирувана гармата Д-44 на фронті

У Азербайджану є сотні радянських і російських бронетранспортерів БТР-60, БТР-70, БТР-80, БТР-80А і БТР-82А, а з бойових машин піхоти — БМД-1, БМП-1, БМП-2 і БМП-3.

Частину з машин можна поставити ЗСУ, але в Баку не замовляли сучасні аналоги. Що стосується танків, Київ може розраховувати на деяку кількість Т-72.

У плані систем протиповітряної оборони в Азербайджану залишаються радянські ЗРК С-200, С-125, Бук-М1 і російські С-300. Але поставки цього обладнання малоймовірні.

З авіації можна відправляти винищувачі Су-25, МіГ-29, L-39 і ударний вертоліт Мі-24. Але парк літаків дуже обмежений. Також Баку може відправити міномети або вживану автомобільну техніку, але поки масштаби важко оцінити, підсумували аналітики.

Нагадаємо, в Азербайджані спіймали й заарештували найманців колишньої російської ПВК "Вагнер" за воєнні злочини в Україні.

Відносини Азербайджану і Росії погіршилися через конфлікт після рейдів силовиків у представників азербайджанської діаспори.