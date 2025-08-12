ЕС увеличил площади оружейных заводов в 3,5 раза: как идет подготовка к войне с РФ, — FT

Европейский Союз выделил полмиллиарда евро на перевооружение европейских стран, которые опасаются военного противостояния с Российской Федерацией. На выделенные средства оружейные заводы расширили производственные площади в 3,5 раза. Впрочем, все же есть "тонкое место", которое ослабляет страны ЕС.

The Financial Times собрало спутниковые фото 150 объектов военно-промышленного комплекса стран Запада, которые свободно предоставляются всем желающим. На фото — производственные мощности 37 компаний, говорится в статье. FT действительно увидело, как заявления о выделении денег начали превращаться в "бетон и сталь". Один из вопросов, который особенно интересовал журналистов, — как решается проблема с производством снарядов и ракет, в которых нуждается Украина и которые были в дефиците у стран Запада.

Медиа проанализировало 1000 спутниковых фото территорий вооруженных заводов. Фото показали, что с 2000 года в Европе действительно выросли площади предприятий ВПК. В частности, раньше цеха занимали площадь 790 тыс. кв. м, то теперь — 2,8 млн кв. м: видим рост на 70% (или 3,5 раза). Также отмечают, что особенно существенно выросли производственные площадки компаний, причастных к программе ЕС по производству боеприпасов (ASAP) на 500 млн евро.

"Фотографии этих мест подтвердили, что изменения были обусловлены раскопками перед работами, новыми зданиями, асфальтированием новых дорог и строительством", — говорится в статье.

FT перечислило компании, у которых выросли производственные площади и мощности производства.

Немецкая компания Rheinmetall совместно с венгерской компанией N7 Holding открывает новый завод площадью 150 га. В 2022 году на территории, отведенной под застройку, были поля. Постепенно на фото со спутника появляются фундаменты и траншеи. Наконец в 2024 году стало известно о производстве 30-мм боеприпасов для боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx. Кроме того, там же будут производиться снаряды калибра 155 мм, 120-мм боеприпасы для танка Leopard 2 и Panther.

Roxel — французский завод в Сен-Медар-ан-Жаль, который также получил деньги по программе ASAP. Медиа изучило фото 20 объектов и заметило появление новых заводов, также есть незначительное разрастание на 14 объектах.

MBDA — еще одна немецкая компания, у которой площадь производства выросла, ориентировочно, на 94 тыс. кв. м. Изменения могут быть связаны с выделением 10 млн евро на производство ракет Enforcer.

Kongsberg — норвежская компания, которая получила финансирование 62 млн долл. (в том числе — 10 млн евро от ЕС). В 2024 году компания открыла новый завод по изготовлению ракет.

Nammo — совместная компания Норвегии и Финляндии, которая около 55 млн евро от ASAP (и еще 41 млн евро из других источников) для увеличения производства снарядов, топлива и пороха. На спутниковых фото заметили "значительное расширение".

Еще одна компания, упомянутая FT, также получила финансирование ЕС, — речь идет о британской BAE Systems (Великобритания). Часть производственных цехов не изменились: вероятно, предприятие полностью загружено и мощностей пока хватает. Впрочем, в Глазго все же заметили масштабные земляные работы. Компания заявила, что увеличит производство снарядов в 16 раз, когда запустит новые цеха.

Медиа привело оценку ситуации эксперта по вопросам безопасности Фабиана Хоффманна из Университета Осло. По его мнению, речь идет о противостоянии с Россией, и в этом случае особенно важно нарастить производство ракет. По мнению эксперта, Европа не закрыла "огромное узкое место" — производство миниатюрных реактивных двигателей для дальнобойных ракет.

"Ракеты являются предпосылкой теории победы НАТО. Потому что мы не собираемся успевать за темпами мобилизации России", — привело FT мнение Хоффмана.

