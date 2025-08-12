ЄС збільшив площі збройних заводів у 3,5 рази: як іде підготовка до війни з РФ, — FT

Європейський Союз виділив пів мільярда євро на переозброєння європейських країн, які побоюються військового протистояння з Російської Федерацією. На виділені кошти збройні заводи розширили виробничі площі у 3,5 раза. Втім, все є ж "тонке місце", яке ослаблює країни ЄС.

The Financial Times зібрало супутникові фото 150 об'єктів військово-промислового комплексу країн Заходу, які вільно надаються усім охочим. На фото — виробничі потужності 37 компаній, ідеться у статті. FT дійсно побачило, як заяви про виділення грошей почали перетворюватись на "бетон і сталь". Одне з питань, яке особливо цікавило журналістів, — як розв'язується проблема з виробництвом снарядів та ракет, яких потребує Україна і які були у дефіциті у країн Заходу.

Медіа проаналізувало 1000 супутникових фото територій збройних заводів. Фото показали, що з 2000 року у Європі дійсно зросли прощі підприємств ВПК. Зокрема, раніше цехи займали площу 790 тис. кв. м, то тепер — 2,8 млн кв. м: бачимо зростання на 70% (або 3,5 раза). Також зауважують, що особливо суттєво зросли виробничі майданчики компаній, причетних до програми ЄС з виробництва боєприпасів (ASAP) на 500 млн євро.

"Фотографії цих місць підтвердили, що зміни були зумовлені розкопками перед роботами, новими будівлями, асфальтуванням нових доріг та будівництвом", — ідеться у статті.

FT перелічило компанії, у яких зросли виробничі площі та потужності виробництва.

Німецька компанія Rheinmetall спільно з угорською компанією N7 Holding відкриває новий завод площею 150 га. У 2022 році на території, відведеному під забудову, були поля. Поступово за фото з супутника з'являються фундаменти й траншеї. Врешті у 2024 році стало відомо про виробництво 30-мм боєприпасів для бойової машини піхоти Rheinmetall KF41 Lynx. Крім того, там же вироблятимуться снаряди калібру 155 мм, 120-мм боєприпаси для танка Leopard 2 та Panther.

Roxel — французький завод у Сен-Медар-ан-Жаль, який також отримав гроша за програмою ASAP. Медіа вивчило фото 20 об'єктів і помітило появу нових заводів, також є незначне розростання на 14 об'єктах.

Ще одна компані, згадана FT, також отримала фінансування ЄС, — ідеться про британську BAE Systems (Велика Британія). Частина виробничих цехів не змінились: ймовірно, підприємство повністю завантажене і потужностей поки вистачає. Втім, у Глазго все ж помітили масштабні земляні роботи. Компанія заявила, що збільшить виробництво снарядів у 16 разів, коли запустить нові цехи.

Медіа навело оцінку ситуації експерта з питань безпеки Фабіана Гоффманна з Університету Осло. На його думку, ідеться про протистояння з Росією, і у цьому випадку особливо важливо наростити виробництво ракет. На думку експерта, Європа не закрила "величезне вузьке місце" — виробництво мініатюрних реактивних двигунів для далекобійних ракет.

"Ракети є передумовою теорії перемоги НАТО. Тому що ми не збираємося встигати за темпами мобілізації Росії", — навело FT думку Гоффмана.

