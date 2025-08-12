В Британии показали дрон-перехватчик TORN с технологией ИИ: в чем особенность БПЛА (видео)

В Великобритании тайваньская компания Tron Future продемонстрировала новый дрон-перехватчик TORN, оснащенный системой искусственного интеллекта и предназначенный для нейтрализации вражеских беспилотников как кинетическими, так и некинетическими методами.

Related video

Видео с презентации опубликовало издание Unmanned Systems Technology. Указывается, что новое устройство можно использовать для обеспечения безопасности в аэропортах от атаки беспилотников.

TORN способен нести до 200 г взрывчатки либо оснащаться устройством с сетями для запутывания пропеллеров противника. Также он может уничтожать беспилотники прямым ударом. Благодаря интеграции ИИ аппарат самостоятельно обнаруживает, сопровождает и обезвреживает цели в режиме реального времени.

Дрон TORN - кадры презентации

Разработчики позиционируют TORN как средство быстрого реагирования на угрозу несанкционированных БПЛА в спорном воздушном пространстве. Причем аппарат может применяться как в военных операциях, так и для охраны стратегических объектов или обеспечения безопасности массовых мероприятий.

По словам представителей компании, система восполняет критический пробел в инфраструктуре борьбы с беспилотными угрозами.

Характеристики дрона TORN

боевой заряд: до 200 г взрывчатки;

альтернативное вооружение: сеткомет;

методы поражения: кинетический удар или запутывание пропеллеров;

управление: встроенный ИИ с функцией обнаружения, сопровождения и поражения целей в реальном времени;

назначение: борьба с несанкционированными БПЛА, охрана объектов и мероприятий.

Напомним, о решении использовать беспилотники для сброса сетей на дроны противника стало известно в июне прошлого года. По информации российских каналов, новый метод очень эффективен против украинских дронов, однако существует угроза "дружественного огня".

Аналогичную разработку продемонстрировали специалисты из проекта Ptashka Drones. В 2024 году они представили беспилотную систему с "сеткометом". Отмечалось, что дальность эффективного поражения составляет около 10 метров.