У Британії показали дрон-перехоплювач TORN із технологією ШІ: у чому особливість БПЛА (відео)

У Великій Британії тайванська компанія Tron Future продемонструвала новий дрон-перехоплювач TORN, оснащений системою штучного інтелекту, який призначений для нейтралізації ворожих безпілотників як кінетичними, так і некінетичними методами.

Відео з презентації опублікувало видання Unmanned Systems Technology. Вказується, що новий пристрій можна використовувати для забезпечення безпеки в аеропортах від атаки безпілотників.

TORN здатний нести до 200 г вибухівки або оснащуватися пристроєм із сітками для заплутування пропелерів противника. Також він може знищувати безпілотники прямим ударом. Завдяки інтеграції ШІ апарат самостійно виявляє, супроводжує і знешкоджує цілі в режимі реального часу.

Дрон TORN — кадри презентації

Розробники позиціонують TORN як засіб швидкого реагування на загрозу несанкціонованих БПЛА в спірному повітряному просторі. Причому апарат може застосовуватися як у військових операціях, так і для охорони стратегічних об'єктів або забезпечення безпеки масових заходів.

За словами представників компанії, система заповнює критичну прогалину в інфраструктурі боротьби з безпілотними загрозами.

Характеристики дрона TORN

бойовий заряд: до 200 г вибухівки;

альтернативне озброєння: сіткомет;

методи ураження: кінетичний удар або заплутування пропелерів;

управління: вбудований ШІ з функцією виявлення, супроводу та ураження цілей у реальному часі;

призначення: боротьба з несанкціонованими БПЛА, охорона об'єктів і заходів.

Нагадаємо, про рішення використовувати безпілотники для скидання сіток на дрони противника стало відомо в червні минулого року. За інформацією російських каналів, новий метод дуже ефективний проти українських дронів, однак існує загроза "дружнього вогню".

Аналогічну розробку продемонстрували фахівці з проєкту Ptashka Drones. У 2024 році вони представили безпілотну систему з "сіткометом". Зазначалося, що дальність ефективного ураження становить близько 10 метрів.