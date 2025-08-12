У Британії показали дрон-перехоплювач TORN із технологією ШІ: у чому особливість БПЛА (відео)
У Великій Британії тайванська компанія Tron Future продемонструвала новий дрон-перехоплювач TORN, оснащений системою штучного інтелекту, який призначений для нейтралізації ворожих безпілотників як кінетичними, так і некінетичними методами.
Відео з презентації опублікувало видання Unmanned Systems Technology. Вказується, що новий пристрій можна використовувати для забезпечення безпеки в аеропортах від атаки безпілотників.
TORN здатний нести до 200 г вибухівки або оснащуватися пристроєм із сітками для заплутування пропелерів противника. Також він може знищувати безпілотники прямим ударом. Завдяки інтеграції ШІ апарат самостійно виявляє, супроводжує і знешкоджує цілі в режимі реального часу.
Розробники позиціонують TORN як засіб швидкого реагування на загрозу несанкціонованих БПЛА в спірному повітряному просторі. Причому апарат може застосовуватися як у військових операціях, так і для охорони стратегічних об'єктів або забезпечення безпеки масових заходів.
За словами представників компанії, система заповнює критичну прогалину в інфраструктурі боротьби з безпілотними загрозами.
Характеристики дрона TORN
- бойовий заряд: до 200 г вибухівки;
- альтернативне озброєння: сіткомет;
- методи ураження: кінетичний удар або заплутування пропелерів;
- управління: вбудований ШІ з функцією виявлення, супроводу та ураження цілей у реальному часі;
- призначення: боротьба з несанкціонованими БПЛА, охорона об'єктів і заходів.
Нагадаємо, про рішення використовувати безпілотники для скидання сіток на дрони противника стало відомо в червні минулого року. За інформацією російських каналів, новий метод дуже ефективний проти українських дронів, однак існує загроза "дружнього вогню".
Аналогічну розробку продемонстрували фахівці з проєкту Ptashka Drones. У 2024 році вони представили безпілотну систему з "сіткометом". Зазначалося, що дальність ефективного ураження становить близько 10 метрів.