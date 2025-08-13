ТЦК и полиция устроили "рейд" на въезде в Ужгород, — журналист (видео)

Закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что военные совместно с правоохранителями организовали на въезде "блокпост" и проводят масштабную проверку документов. В машинах, которые едут в Ужгород, ищут нарушителей правил воинского учета.

"С самого утра въезд в город превратился в блокпост. На улице Украинской — многокилометровая пробка, потому что ТЦК совместно с патрульной полицией останавливают каждый автомобиль и проверяют военно-учетные документы у мужчин 18-60 лет", — передал Глагола в Telegram 13 августа.

По его словам, ищут тех, кто уклоняется от воинского учета, не обновлял данные в ТЦК, не имеет при себе документов или QR-кода из приложения "Резерв+". Очевидцы рассказали, что несмотря на масштабную проверку "атмосфера спокойная". Однако представители военкомата и полиции работают тщательно — рассматривают документы, сверяют их с базой и приглашают для отдельной проверки, если замечают что-то подозрительное.

В соцсетях утром сообщали о пробках на улице Украинская. Впоследствии авторы контента уточнили, что районе Радванка на окраине города продолжается вероятная проверка.

"Правоохранители и люди в форме останавливают людей", — отметили в Telegram-канале "Ужгород Online".

В Закарпатском областном ТЦК и Ужгородском районном ТЦК масштабные мероприятия на въезде в Ужгород на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 10 августа адвокат Сергей Касянчук заявил, что в Буковель невозможно доехать из Киева без бронирования или отсрочки от мобилизации, ведь на пути к Карпатам всех останавливают на блокпостах.

Ранее, 8 августа, в Днепре произошла драка между военнослужащими. По данным соцсетей, воин, который находится на реабилитации после контузии, вступился за парня, которого задерживали работники ТЦК.