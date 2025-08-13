ТЦК і поліція влаштували "рейд" на в'їзді в Ужгород, — журналіст (відео)

Закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив, що військові спільно з правоохоронцями організували на в’їзді "блокпост" і проводять масштабну перевірку документів. В машинах, які їдуть в Ужгород, шукають порушників правил військового обліку.

"З самого ранку в’їзд у місто перетворився на блокпост. На вулиці Українській — багатокілометровий затор, бо ТЦК спільно з патрульною поліцією зупиняють кожен автомобіль і перевіряють військово-облікові документи у чоловіків 18–60 років", — передав Глагола у Telegram 13 серпня.

З його слів, шукають тих, хто ухиляється від військового обліку, не оновлював дані у ТЦК, не має при собі документів або QR-коду з застосунку "Резерв+". Очевидці розповіли, що попри масштабну перевірку "атмосфера спокійна". Однак представники військкомату й поліції працюють ретельно — розглядають документи, звіряють їх з базою та запрошують для окремої перевірки, якщо помічають щось підозріле.

У соцмережах зранку повідомляли про затори на вулиці Українська. Згодом автори контенту уточнили, що районі Радванка на околиці міста триває ймовірна перевірка.

"Правоохоронці та люди у формі зупиняють людей", — зауважили у Telegram-каналі "Ужгород Online".

У Закарпатському обласному ТЦК та Ужгородському районному ТЦК масштабні заходи на в’їзді в Ужгород на момент публікації матеріалу не коментували.

