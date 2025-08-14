Ситуация тяжелая, с перспективой к очень тяжелой: ВС РФ давят на Лиман с севера и востока, — боец

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уже несколько недель активно давят на позиции Вооруженных сил Украины в районе Шандриголово, к северу от Лимана. На этом направлении враг за минувшие сутки атаковал 13 раз.

На Лиманском направлении складывается тяжелая ситуация для Сил обороны. Враг имеет продвижение в Серебрянке. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На Лиманском направлении ситуация также далеко не сахар. Кроме того, что враг имел за последние недели немалые продвижения в Серебрянке, п**ары активно уже несколько недель поджимают в районе Шандриголово, к северу от Лимана", — рассказал он.

"Лес чудес", Северское направление — все эти участки прям очень взаимосвязаны и проблема одного из этих звеньев — создают проблемы для всей цепи, что мы понемногу начинаем наблюдать. В общем ситуация тяжелая, с перспективой до очень х**овой", — рассказал "Алекс".

В сводке Генштаба ВСУ 14 августа сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

Карта боев на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении: что известно

7 августа сообщалось, что подразделения ВС РФ пытались прорваться в село под Лиманом на 30 байках. Бойцы ВСУ успели обезвредить 80% вражеской техники. Военный 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов рассказал, что россияне атакуют село Заречное, а украинцы пытаются их остановить, проводя "хирургическую работу".

На Лиманском направлении в Донецкой области усложнилась ситуация для Сил обороны Украины. Оккупанты пробираются в тыл, что свидетельствует о "дырах" в обороне. ЛБЗ фактически расположена по линии Ямполовка — Торское, что ставит под угрозу всю украинскую группировку в Серебрянке.