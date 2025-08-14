Ситуація важка, з перспективою до дуже важкої: ЗС РФ тиснуть на Лиман з півночі та сходу, — боєць

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації вже декілька тижнів активно тиснуть на позиції Збройних сил України у районі Шандриголове, на північ від Лиману. На цьому напрямку ворог за минулу добу атакував 13 разів.

На Лиманському напрямку складається важка ситуація для Сил оборони. Ворог має просування в Серебрянці. Про це у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На Лиманському напрямку ситуація також далеко не сахар. Окрім того, що ворог мав за останні тижні чималі просування в Серебрянці, п**ари активно вже декілька тижнів підтискають в районі Шандриголове, на північ від Лиману", — розповів він.

"Ліс чудес", Сіверський напрямок — всі ці ділянки прям дуже взаємоповʼязані й проблема одній з цих ланок — створюють проблеми для всього ланцюга, що ми потроху починаємо спостерігати. Загалом ситуація важка, з перспективою до дуже х**ової", — розповів "Алекс".

У зведенні Генштабу ЗСУ 14 серпня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

7 серпня повідомлялося, що підрозділи ЗС РФ намагалися прорватися в село під Лиманом на 30 байках. Бійці ЗСУ встигли знешкодити 80% ворожої техніки. Військовий 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов розповів, що росіяни атакують село Зарічне, а українці намагаються їх спинити, проводячи "хірургічну роботу".

На Лиманському напрямку на Донеччині ускладнилася ситуація для Сил оборони України. Окупанти пробираються в тил, що свідчить про "дірки" в обороні. ЛБЗ фактично розташована по лінії Ямполівка — Торське, що ставить під загрозу все українське угрупування в Серебрянці.