По данным СМИ, ежедневно с украинской передовой уходят в СЗЧ более 400 бойцов. Если в начале полномасштабной войны преимущество в живой силе позволяло освобождать территории, то сейчас в армии описывают линию обороны как сито.

Последние 1,5 года 35-летний Павел, который недавно стал отцом, почти не выходит из дома. Он боится военных, которые направляют здоровых мужчин мобилизационного возраста в боевые подразделения. Павел считает себя патриотом и поддерживает борьбу против агрессора, но не хочет воевать сам. Об этом говорится в материале The Telegraph от 14 августа.

"Боюсь умереть или, что еще хуже, потерять рассудок и стать обузой для своей семьи. Боюсь оставить свою семью в бедности. Боюсь, что моя дочь вырастет сиротой. Боюсь, что меня захватят в плен и месяцами будут пытать. Мне стыдно за это. Люди ищут оправдания, чтобы не идти в армию. Они убеждают себя, что виновато правительство, что виновата Европа, что кто-то другой должен пойти. Но для большинства это просто страх", — поделился Павел.

В то же время военнослужащий Станислав Бунятов сообщает, что украинская линия обороны "напоминает сито". С ним согласен бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич, который отмечает, что стабильной линии фронта фактически не существует.

Польский военный аналитик Конрад Музыка считает очевидным, что кадровый кризис — главная причина, почему Украина проигрывает войну. По данным издания, по состоянию на февраль 2022 года Украина имела 260 тысяч военнослужащих. Уже к лету это количество выросло до 700 тысяч благодаря добровольцам. Имея преимущество в живой силе, Украина отвоевывала территории.

Однако со временем Россия мобилизовала резервистов, начала вербовать заключенных и мотивировать мужчин приобщаться к ВС РФ с помощью денег. Это позволило врагу установить численное преимущество уже к концу 2023 года. До недавнего времени Украина компенсировала это с помощью БПЛА, но оккупанты догнали и здесь.

"В результате за последние несколько месяцев мы наблюдаем значительные наступления россиян на нескольких направлениях", — подчеркнул Музыка.

По информации СМИ, за прошлый год Украина потеряла 200 тысяч мобилизованных из-за гибели или ранения на фронте и дезертирства. Кроме того, примерно 650 тысяч мужчин призывного возраста якобы сбежали за границу. Другие граждане скрываются от ТЦК или дают взятки, чтобы оформить фальшивые отсрочки.

Отмечается, что мобилизация с 18 лет добавила бы 800 тысяч потенциальных призывников, но президент Владимир Зеленский отказался от такой идеи, несмотря на давление Запада. По неофициальным оценкам, более 400 бойцов ежедневно покидают поле боя из-за истощения годами войны, разочарования в командовании или разочарования из-за уклонистов. Генералы расформировывают другие подразделения, чтобы заполнять фронт, поэтому механиков Воздушных сил и операторов РЛС перебрасывают в пехоту.

"Я не стесняюсь признаться, что боюсь поступить в пехоту. Мои знакомые военные говорят, что практически каждый новобранец из небольшого количества призывников, которых сейчас получает армия, направляется на пополнение пехоты, чьи ряды несут наибольшие потери", — отметил 36-летний программист Александр, который скрывается от ТЦК.

Однако несмотря на неудачи многие украинские защитники продолжают бороться. Олег, который служит на Покровском направлении и недавно потерял близкого друга в бою, уверяет, что "не планирует останавливаться в ближайшее время".

"Если я сейчас брошу, я не буду чувствовать себя мужчиной — я не буду чувствовать себя нормально. Я буду чувствовать, что подвел свою команду и свою семью", — пояснил он.

Напомним, 11 августа в полиции сообщали, что разоблачили почти 30 украинцев на подаче фиктивных медсправок во избежание военной службы. Теперь им грозит до 10 лет заключения.

На границе вблизи села Палло Ужгородской области задержали группу из 19 мужчин, которые пытались прорваться в Словакию. Теперь правоохранители ищут организаторов нелегальной переправки.