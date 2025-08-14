Українці бояться фронту: 650 тисяч чоловіків втекли за кордон від мобілізації, — Telegraph

За даними ЗМІ, щодня з української передової йдуть у СЗЧ понад 400 бійців. Якщо на початку повномасштабної війни перевага у живій силі дозволяла звільняти території, то зараз у війську описують лінію оборони як сито.

Останні 1,5 року 35-річний Павло, який нещодавно став батьком, майже не виходить з дому. Він боїться військових, які направляють здорових чоловіків мобілізаційного віку у бойові підрозділи. Павло вважає себе патріотом та підтримує боротьбу проти агресора, але не хоче воювати сам. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph від 14 серпня.

"Боюся померти або, що ще гірше, втратити розум і стати тягарем для своєї родини. Боюся залишити свою родину в бідності. Боюся, що моя дочка виросте сиротою. Боюся, що мене захоплять у полон і місяцями катуватимуть. Мені соромно за це. Люди шукають виправдання, щоб не йти в армію. Вони переконують себе, що винний уряд, що винна Європа, що хтось інший повинен піти. Але для більшості це просто страх", — поділився Павло.

В той самий час військовослужбовець Станіслав Бунятов повідомляє, що українська лінія оборони "нагадує сито". З ним згоден колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, який наголошує, що стабільної лінії фронту фактично не існує.

Польський військовий аналітик Конрад Музика вважає очевидним, що кадрова криза — головна причина, чому Україна програє війну. За даними видання, станом на лютий 2022 року Україна мала 260 тисяч військовослужбовців. Вже до літа ця кількість зросла до 700 тисяч завдяки добровольцям. Маючи перевагу у живій силі, Україна відвойовувала території.

Однак з часом Росія мобілізувала резервістів, почала вербувати ув’язнених та мотивувати чоловіків долучатись до ЗС РФ за допомогою грошей. Це дозволило ворогу встановити чисельну перевагу вже до кінця 2023 року. Донедавна Україна компенсувала це за допомогою БПЛА, але окупанти наздогнали й тут.

"В результаті за останні кілька місяців ми спостерігаємо значні наступи росіян на декількох напрямках", — підкреслив Музика.

За інформацією ЗМІ, за минулий рік Україна втратила 200 тисяч мобілізованих через загибель або поранення на фронті та дезертирство. Окрім того, приблизно 650 тисяч чоловіків призовного віку нібито втекли за кордон. Інші громадяни ховаються від ТЦК або дають хабарі, щоб оформити фальшиві відстрочки.

Зазначається, що мобілізація з 18 років додала б 800 тисяч потенційних призовників, але президент Володимир Зеленський відмовився від такої ідеї попри тиск Заходу. За неофіційними оцінками, понад 400 бійців щодня залишають поле бою через виснаження роками війни, розчарування у командуванні або зневіру через ухилянтів. Генерали розформовують інші підрозділи, щоб заповнювати фронт, тому механіків Повітряних сил і операторів РЛС перекидають у піхоту.

"Я не соромлюся зізнатися, що боюся вступити до піхоти. Мої знайомі військові кажуть, що практично кожен новобранець із невеликої кількості призовників, яких зараз отримує армія, направляється на поповнення піхоти, чиї ряди зазнають найбільших втрат", — зазначив 36-річний програміст Олександр, який переховується від ТЦК.

Однак попри невдачі багато українських захисників продовжують боротися. Олег, який служить на Покровському напрямку і нещодавно втратив близького друга у бою, запевняє, що "не планує зупинятися найближчим часом".

"Якщо я зараз кину, я не буду відчувати себе чоловіком — я не буду відчувати себе нормально. Я буду відчувати, що підвів свою команду і свою сім’ю", — пояснив він.

Нагадаємо, 11 серпня у поліції повідомляли, що викрили майже 30 українців на поданні фіктивних меддовідок задля уникнення військової служби. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення.

На кордоні поблизу села Палло Ужгородської області затримали групу з 19 чоловіків, які намагалися прорватися у Словаччину. Тепер правоохоронці шукають організаторів нелегального переправлення.