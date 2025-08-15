С защитой от радиации: на Хортице построят специальное современное укрытие

На территории Национального заповедника "Хортица" в Запорожской области появится современное специальное укрытие с защитой против радиации. Оно будет служить хранилищем как для людей, так и для музейных экспонатов.

Масштабы противорадиационного укрытия на крупнейшем острове Днепра Хортица будут способны вместить более 100 тысяч экспонатов. О проекте сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что правительство уже утвердило реализацию проекта по строительству хранилища на территории заповедника.

"Укрытию на Хортице — быть: Правительство Украины утвердило порядок реализации важного проекта на территории Национального заповедника "Хортица", — сообщил Федоров.

Также председатель Запорожской ОГА раскрыл некоторые детали проекта. В частности он отметил, что противорадиационное укрытие прежде всего будет защищать музейные экспонаты, который сможет вместить более 100 тысяч.

"В случае военной угрозы — надежно защищать работников и посетителей заповедника", — добавил Федоров.

Противорадиационное укрытие на территории заповедника "Хортица": почему необходимо строительство

11 августа, председатель Запорожской ОГА рассказывал о том, что одной из самых больших и острых проблем в Запорожье является отсутствие бомбоубежища на территории заповедника "Хортица".

По его словам, сейчас одним из вызовов является сохранение исторического наследия и охрана памятников культуры и архитектуры в условиях войны, поскольку российская армия ежедневно обстреливает территорию Запорожской области. При этом россияне "уничтожают сверхважные для национальной идентичности объекты", подчеркнул Федоров.

Стоит отметить, что ВС РФ уже осуществляли атаки по памятникам национального значения Украины. Так, в феврале 2024 года, как сообщили в ТСН, россияне атаковали Каменскую Сечь, которая является одним из последних административных и военных центров Войска Запорожского Низового в период пребывания под протекцией Крымского ханства в первой трети 18 века.

