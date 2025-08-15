Із захистом від радіації: на Хортиці побудують спеціальне сучасне укриття

На території Національного заповідника "Хортиця" у Запорізькій області з'явиться сучасне спеціальне укриття із захистом проти радіації. Воно слугуватиме сховищем як для людей, так і для музейних експонатів.

Related video

Масштаби протирадіаційного укриття на найбільшому острові Дніпра Хортиця будуть здатними вмістити понад 100 тисяч експонатів. Про проєкт повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що уряд вже затвердив реалізацію проєкту з будівництва сховища на території заповідника.

"Укриттю на Хортиці — бути: Уряд України затвердив порядок реалізації важливого проєкту на території Національного заповідника "Хортиця", — повідомив Федоров.

Також голова Запорізької ОВА розкрив деякі деталі проєкту. Зокрема він зазначив, що протирадіаційне укриття передусім захищатиме музейні експонати, який зможе вмістити понад 100 тисяч.

"У разі воєнної загрози — надійно захищатиме працівників і відвідувачів заповідника", — додав Федоров.

Протирадіаційне укриття на території заповідника "Хортиця": чому необхідне будівництво

11 серпня, голова Запорізької ОВА розповідав про те, що однією з найбільших та найгостріших проблем на Запоріжжі є відсутність бомбосховища на території заповідника "Хортиця".

За його словами, наразі одним із викликів є збереження історичної спадщини та охорона пам'яток культури та архітектури в умовах війни, оскільки російська армія щоденно обстрілює територію Запорізької області. При цьому росіяни "знищують надважливі для національної ідентичності об'єкти", наголосив Федоров.

Варто зазначити, що ЗС РФ вже здійснювали атаки по пам'ятках національного значення України. Так, у лютому 2024 року, як повідомили у ТСН, росіяни атакували Кам'янську Січ, що є одним з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового у період перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 століття.

Нагадаємо, 4 серпня кандидатка технічних наук Тетяна Жидкова в етері "Київ 24" розповіла, що в Україні немає жодного укриття, яке б могло захистити від прямого ракетного влучання.

Також 4 серпня у колонці Фокусу журналіст Денис Попович пояснив, що робити, якщо оголошено загрозу балістики.