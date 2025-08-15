РФ атаковала центр Сум: ударили по рынку, на месте масштабный пожар (видео)

В центральной части Сумской громады зафиксирован вражеский удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте инцидента вспыхнул пожар, который пытаются ликвидировать спасатели.

Related video

Как сообщает Сумская областная военная администрация, все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и начали ликвидацию последствий атаки. Информация о возможных пострадавших уточняется.

По словам начальника Сумской ОГА Олега Григорова, огонь охватил значительную площадь. По его словам, спасатели работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить распространение пламени.

Как сообщил "Суспільному" начальник управления муниципальной безопасности Виталий Дейниченко, в результате удара пожар возник на центральном рынке города. Около 20 палаток повреждены, также разбито более 20 окон.

Еще повреждены учебное заведение и три нежилых помещения, добавил Виталий Дейниченко.

Напомним, в последние недели российские войска активизировали обстрелы населенных пунктов Сумщины, нанося удары как по приграничным территориям, так и по гражданским объектам в глубине области.

Как сообщал Фокус, в конце июня над Сумами зафиксирован новый российский дрон "Италмаз", который в РФ называют "умным" из-за системы самонаведения.

Напомним, в начале августа бойцы ГУР в Сумской области остановили продвижение ВС РФ.