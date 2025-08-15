РФ атакувала центр Сум: вдарили по ринку, на місці масштабна пожежа (відео)

У центральній частині Сумської громади зафіксовано ворожий удар по об’єктах цивільної інфраструктури. На місці інциденту спалахнула пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, всі екстрені служби оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків атаки. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, вогонь охопив значну площу. За його словами, рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб запобігти поширенню полум’я.

Як повідомив "Суспільному" начальник управління муніципальної безпеки Віталій Дейниченко, внаслідок удару пожежа виникла на центральному ринку міста. Близько 20 наметів пошкоджені, також розбито понад 20 вікон.

Також пошкоджені навчальний заклад та три нежитлові приміщення, додав Віталій Дейниченко.

