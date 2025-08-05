Розбили 8 рот росіян: бійці ГУР на Сумщині зупинили просування ЗС РФ (відео)

Українські розвідники зупинили наступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації на Суми та перерізали постачання провізії та боєкомплекту ворожому угрупованню на цій ділянці фронту.

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Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у смузі своєї відповідальності у Сумській області відбили наступ росіян. Було розбито понад 8 рот противника. Про це розповіли у пресслужбі ГУР.

"Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що просування росіян було зупинено, також зірвано постачання провізії та боєкомплекту угрупованню військ РФ на цій ділянці фронту.

У ГУР кажуть, що росіяни відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура", про що свідчать радіоперехоплення. Розвідники оприлюднили кадри своєї роботи — рейди в тил противника, роботи артилеристів і гранатометників, операторів FPV-дронів та відео ближнього стрілецького бою.

"Загальні втрати противника: щонайменше 334 — вбитими, ще понад 550 — пораненими", — підсумували в ГУР.

Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Спецоперації ГУР — деталі

Нагадаємо, 29 липня повідомлялося, що спецназ ГУР МОУ висадився на Тендрівській косі. Ліквідовано позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" і радіолокаційною станцією "Роса".

Раніше агенти ГУР знищили СУ-27УБ на аеродромі "Армавір" у Росії, на якому навчали пілотів Збройних сил РФ.

На Куп'янському напрямку боєць Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Тихон" опинився сам на сам з російськими окупантами, яких було п'ятеро. Йому самотужки довелося відбивати ворожий штурм.

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі агенти ГУР ліквідували п'ятеро росіян, які розвантажували військове обладнання.