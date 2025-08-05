Разбили 8 рот россиян: бойцы ГУР на Сумщине остановили продвижение ВС РФ (видео)

Украинские разведчики остановили наступление подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на Сумы и перерезали поставки провизии и боекомплекта вражеской группировке на этом участке фронта.

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Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в полосе своей ответственности в Сумской области отбили наступление россиян. Было разбито более 8 рот противника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУР.

"Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины не позволили россиянам продвинуться на Сумском направлении. Во время спецоперации разведчикам удалось зайти во вражеский тыл, зачистить позиции оккупантов и закрепиться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продвижение россиян было остановлено, также сорваны поставки провизии и боекомплекта группировке войск РФ на этом участке фронта.

В ГУР говорят, что россияне отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", о чем свидетельствуют радиоперехваты. Разведчики обнародовали кадры своей работы — рейды в тыл противника, работы артиллеристов и гранатометчиков, операторов FPV-дронов и видео ближнего стрелкового боя.

"Общие потери противника: не менее 334 — убитыми, еще более 550 — ранеными", — подытожили в ГУР.

Операция проведена силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Спецоперации ГУР — детали

Напомним, что 29 июля сообщалось, что спецназ ГУР МОУ высадился на Тендровской косе. Ликвидирована позиция оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса".

Ранее агенты ГУР уничтожили СУ-27УБ на аэродроме "Армавир" в России, на котором обучали пилотов Вооруженных сил РФ.

На Купянском направлении боец Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тихон" оказался один на один с российскими оккупантами, которых было пятеро. Ему самостоятельно пришлось отбивать вражеский штурм.

В оккупированном Мелитополе в Запорожье агенты ГУР ликвидировали пятеро россиян, которые разгружали военное оборудование.