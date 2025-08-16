Сбито более 60 целей: что известно о последствиях массированной воздушной атаки ВС РФ на Украину

В ночь на 16 августа россияне атаковали украинские города баллистической ракетой Искандер-М и 85-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

ВС РФ атаковали прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины и Днепропетровщины, информируют Воздушные силы.

По предварительным данным противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА на севере и востоке страны.

Инфографика от Воздушных сил по сбитым вражеским целям Фото: Воздушные силы ВСУ

Попадание ракет и 24 БпЛА, как сообщается, зафиксировано на 12 локациях.

Сумская область

За сутки на Сумщине воздушная тревога длилась 15 часов 26 минут, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его информации, за это время произошло почти 120 обстрелов по 44 населенным пунктам в 14 громадах области.

В Великописаревской громаде в результате удара FPV-дроном по гражданскому авто погиб мужчина, в Середино-Будской громаде госпитализировали женщину, которая получила ранения из-за ударов КАБов, а в Сумской громаде в результате атаки БпЛА пострадала женщина, которая сейчас лечится амбулаторно.

Повреждения зафиксированы в шести громадах. В частности, на Центральном рынке областного центра уничтожено 10 киосков и повреждено еще столько же, также повреждения получили учебное заведение и нежилые здания рядом.

Днепропетровская область

Ночью враг атаковал беспилотниками Покровскую громаду Синельниковского района, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его информации на территории сельскохозяйственных предприятий возникли пожары.

Никополь был обстрелян из артиллерии, также враг попал по городу FPV-дроном.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших, — проинформировал чиновник.

На момент выхода материала официальных сообщений о последствиях вражеских атак от местных властей и экстренных служб Донецкой и Черниговской областей не было. Однако телеграмм-канал "Николаевский Ванек" написал, что "баллистика ударила по Гончаровскому", очевидно имея в виду военный полигон на Черниговщине.

Генеральный штаб ВСУ пока эту информацию не комментировал. В утренней сводке говорится, что за прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Напомним, 15 июля ВС РФ ударили БПЛА по рынку в центре Сум.

Также Фокус писал, что россияне нанесли удар баллистикой по Днепру. Там, по данным СМИ, прозвучало, по меньшей мере, два взрыва, и еще один — в Павлограде.