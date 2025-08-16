Збито понад 60 цілей: що відомо про наслідки масованої повітряної атаки ЗС РФ на Україну

У ніч на 16 серпня росіяни атакували українські міста балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

ЗС РФ атакували прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини та Дніпропетровщини, інформують Повітряні сили.

За попередніми даними протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.

Інфографіка від Повітряних сил щодо збитих ворожих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Влучання ракет та 24 БпЛА, як повідомляється, зафіксовано на 12 локаціях.

Сумська область

За добу на Сумщині повітряна тривога тривала 15 годин 26 хвилин, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його інформацією, за цей час сталося майже 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 громадах області.

У Великописарівській громаді внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто загинув чоловік, у Середино-Будській громаді госпіталізували жінку, яка отримала поранення через удари КАБів, а у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждала жінка, яка нині лікується амбулаторно.

Пошкодження зафіксовано у шести громадах. Зокрема на Центральному ринку обласного центру знищено 10 кіосків та пошкоджено ще стільки ж, також пошкодження отримали навчальний заклад та нежитлові будівлі поряд.

Дніпропетровська область

Вночі ворог атакував безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією на території сільськогосподарських підприємств виникли пожежі.

Нікополь був обстріляний з артилерії, також ворог поцілив по місту FPV-дроном.

Всюди минулося без загиблих і постраждалих, — поінформував посадовець.

На момент виходу матеріалу офіційних повідомлень щодо наслідків ворожих атак від місцевої влади та екстрених служб Донецької та Чернігівської областей не було. Натомість телеграм-канал "Николаевский Ванек" написав, що "балістика вдарила по Гончаровському", очевидно маючи на увазі військовий полігон на Чернігівщині.

Генеральний штаб ЗСУ наразі цю інформацію не коментував. У ранковому зведенні йдеться, що минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Нагадаємо, 15 липня ЗС РФ вдарили БПЛА по ринку в середмісті Сум.

Також Фокус писав, що росіяни завдали удару балістикою по Дніпру. Там, за даними ЗМІ, пролунало, щонайменше, два вибухи, і ще один — у Павлограді.