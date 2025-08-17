Попадания на 12 локациях: последствия ночной атаки ВС РФ по Украине (фото)

В ночь на 17 августа россияне атаковали украинские города баллистической ракетой Искандер-М и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Related video

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БпЛА на севере и востоке страны, информируют Воздушные силы ВСУ.

Попадание ракеты и 20 БпЛА зафиксировано, как сообщается, на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Инфографика от Воздушных сил Фото: Воздушные силы ВСУ

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области, где пострадали 5 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг сбросил одну управляемую авиабомбу, а также применял по Харьковщине ракету и по одному БпЛА типа "Ланцет" и "Молния".

Последствия удара по Ольшанам Последствия удара по Ольшанам

В местной прокуратуре уточнили, что российский ударный беспилотник попал во двор частного домовладения в поселке Ольшаны Харьковского района. 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и их 76-летняя родственница получили острую стрессовую реакцию.

Последствия удара по Ольшанам

В Харьковском районе повреждены 3 частных дома, гараж, хозяйственная постройка, а в Купянском районе поврежден многоквартирный дом.

Донецкая область

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за сутки россияне убили 5 жителей региона: по 2 в Райском и Святогоровке, 1 в Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, уточнил он.

Местный telegram-канал "Добропілля.info" сообщает, что ночью город подвергся очень сильному обстрелу. Было зафиксировано до 15 прилетов как КАБов, так и "шахедов".

Доброполье после ночной атаки ВС РФ после ночной атаки ВС РФ

Повреждены многоэтажки, пострадали здания школы и налоговой.

Днепропетровская область

Два района области были под вражескими атаками, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Агрессор применял против Никопольщины беспилотники, открывал огонь из реактивной системы залпового огня "Град". Бил по районному центру, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Возник пожар. Повреждены несколько автомобилей, одна машина уничтожена огнем.

В Синельниковском районе ВС РФ целился БпЛА по Межевской и Покровской громадам. Горели два частных дома, гараж, сухая трава, разрушена инфраструктура.

Везде обошлось без погибших и пострадавших, сообщил чиновник.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за сутки захватчики нанесли по территории Украины 68 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и осуществили 5955 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 140 — из реактивных систем залпового огня.

ВС РФ наносили авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рудня, Дорошенково Сумской области; Красноторка, Белозерское Донецкой области; Межевая Днепропетровской области; Белогорье, Преображенка, Орехов Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Напомним, ночью 17 августа беспилотники могли атаковать железнодорожную станцию в городе Лиски Воронежской области, который считается одним из крупнейших узлов Юго-Восточной ветки железной дороги России.

Также Фокус писал, что ВС РФ уличили на фейковой "установке флага" в Андреевке-Клевцово.