Влучання на 12 локаціях: наслідки нічної атаки ЗС РФ по Україні (фото)

У ніч на 17 серпня росіяни атакували українські міста балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА на півночі та сході країни, інформують Повітряні сили ЗСУ.

Влучання ракети та 20 БпЛА зафіксовано, як повідомляється, на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Інфографіка від Повітряних сил Фото: Повітряні сили ЗСУ

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області, де постраждали 5 людей, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог скинув одну керовану авіабомбу, а також застосовував по Харківщині ракету й по одному БпЛА типу "Ланцет" та "Молнія".

Наслідки удару по Вільшанах Наслідки удару по Вільшанах

У місцевій прокуратурі уточнили, що російський ударний безпілотник влучив у подвір’я приватного домоволодіння в селищі Вільшани Харківського району. 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та їх 76-річна родичка отримали гостру стресову реакцію.

Наслідки удару по Вільшанах

У Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, господарча споруда, а у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.

Донецька область

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за добу росіяни вбили 5 жителів регіону: по 2 у Райському і Святогорівці, 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, уточнив він.

Місцевий telegram-канал "Добропілля.info" повідомляє, що вночі місто зазнало дуже сильного обстрілу. Було зафіксовано до 15 прильотів як КАБів, так і "шахедів".

Добропілля після нічної атаки ЗС РФ

Пошкоджено багатоповерхівки, постраждали будівлі школи та податкової.

Дніпропетровська область

Два райони області були під ворожими атаками, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Агресор застосовував проти Нікопольщини безпілотники, відкривав вогонь з реактивної системи залпового вогню "Град". Бив по районному центру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені декілька автівок, одна машина знищена вогнем.

У Синельниківському районі ЗС РФ цілив БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Горіли дві приватні оселі, гараж, суха трава, потрощена інфраструктура.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих, повідомив посадовець.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за добу загарбники завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 140 – з реактивних систем залпового вогню.

ЗС РФ завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рудня, Дорошенкове Сумської області; Красноторка, Білозерське Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Білогір’я, Преображенка, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

