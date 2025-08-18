Россия ускорила восстановление танков Т-62, которые массово забирает с полигонов: что это значит (видео)

Зависимость от восстановленной устаревшей техники поднимает вопрос о будущем обороноспособности России. После почти 4 лет полномасштабной войны Кремль продолжает тратить современное оборудование быстрее, чем может его заменить.

На фоне безумных потерь военной техники в Украине Россия взялась за восстановление своего устаревшего парка танков Т-62. Эту технику начали перебрасывать и использовать в войне против Украины. Об этом пишет издание Defence-blog.

Издание напоминает, что не так давно в сети распространяли видео, где по железной дороге перебрасывают танки Т-62, которые являются самыми старыми из тех, которые РФ восстанавливает для войны против Украины, со складов хранения на промышленные предприятия, где танки ремонтируются и модернизируются перед развертыванием.

Т-62 подвергся значительной модернизации в 1980-х годах, когда советские инженеры оснастили его более мощными двигателями, улучшили системы управления огнем и добавили оборонительные усовершенствования. Сегодня российская промышленность пытается снова продлить срок службы устаревших танков, говорится в статье.

По данным издания, в России уже отремонтировали и передали ВС РФ более 300 Т-62. Подтвержденные фотографии и видео с начала полномасштабного вторжения в 2022 году свидетельствуют о том, что Россия потеряла в Украине более 150 Т-62.

Разведывательная группа с открытым кодом Oryx задокументировала уничтожение, захват или оставление 4100 российских танков всех типов во время войны, среди них новейшие Т-90М, а также старые модели, такие как Т-54 и Т-55.

"Возвращение Т-62 подчеркивает давление на российскую оборонную промышленность. Поскольку производственные линии не способны компенсировать потери на поле боя с такой скоростью, Москва была вынуждена выводить старое оборудование с долгосрочного хранения", — пишет издание.

По мнению военных аналитиков, Т-62 не подходит для современной бронетанковой войны, эти танки гораздо менее мощные, чем современные западные системы, такие как Leopard 2 или M1 Abrams, но их количество добавляет России способности выдерживать давление на нескольких фронтах. В то же время их уязвимость делает их более уязвимыми к украинскому противотанковому оружию, БПЛА и артиллерии.

"Зависимость от восстановленной устаревшей техники также поднимает более широкие вопросы относительно будущего обороноспособности России. После почти четырех лет полномасштабной войны Кремль продолжает расходовать современное оборудование быстрее, чем может его заменить, что заставляет возвращаться к танкам, впервые разработанным более 60 лет назад", — резюмирует Defence-blog.

Отметим, 7 августа аналитик отметил, что РФ имеет дефицит танков Т-72А, которые накапливаются на полигоне возле "Уралвагонзавода".

Напомним, что ВС РФ начали применять крылатые ракеты Х-101 с устаревшими советскими двигателями Р-95-300. Двигателями Р-95-300 была снабжена лишь часть ракет Х-101, которые использовались во время ракетного удара 17 ноября. На фюзеляжах маркером значится отметка об установке такого двигателя.

Также сообщалось, что российские войска потеряли так много современных танков, что единственный способ хотя бы приблизиться к довоенному уровню бронетехники, растянутой вдоль 1000 км линии фронта, — вывести на передовую больше Т-62 образца 60-х годов.