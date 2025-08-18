Росія прискорила відновлення танків Т-62, які масово забирає з полігонів: що це означає (відео)

Залежність від відновленої застарілої техніки порушує питання щодо майбутнього обороноздатності Росії. Після майже 4 років повномасштабної війни Кремль продовжує витрачати сучасне обладнання швидше, ніж може його замінити.

На тлі шалених втрат військової техніки в Україні Росія взялася за відновлення свого застарілого парку танків Т-62. Цю техніку почали перекидати та використовувати у війні проти України. Про це пише видання Defence-blog.

Видання нагадує, що не так давно в мережі поширювали відео, де залізницею перекидають танки Т-62, які є найстарішими з тих, які РФ відновлює для війни проти України, зі складів зберігання на промислові підприємства, де танки ремонтуються та модернізуються перед розгортанням.

Т-62 зазнав значної модернізації у 1980-х роках, коли радянські інженери оснастили його потужнішими двигунами, покращили системи управління вогнем та додали оборонні удосконалення. Сьогодні російська промисловість намагається знову продовжити термін служби застарілих танків, ідеться у статті.

За даними видання, в Росії вже відремонтували й передали ЗС РФ понад 300 Т-62. Підтверджені фотографії та відео з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році свідчать про те, що Росія втратила в Україні понад 150 Т-62.

Розвідувальна група з відкритим кодом Oryx задокументувала знищення, захоплення або залишення 4100 російських танків усіх типів під час війни, серед них найновіші Т-90М, а також старіші моделі, такі як Т-54 та Т-55.

"Повернення Т-62 підкреслює тиск на російську оборонну промисловість. Оскільки виробничі лінії не здатні компенсувати втрати на полі бою з такою швидкістю, Москва була змушена виводити старе обладнання з довгострокового зберігання", — пише видання.

На думку військових аналітиків, Т-62 не підходить для сучасної бронетанкової війни, ці танки набагато менш потужні, ніж сучасні західні системи, такі як Leopard 2 або M1 Abrams, але їхня кількість додає Росії здатності витримувати тиск на кількох фронтах. Водночас їхня вразливість робить їх більш вразливими до української протитанкової зброї, БпЛА та артилерії.

"Залежність від відновленої застарілої техніки також порушує ширші питання щодо майбутнього обороноздатності Росії. Після майже чотирьох років повномасштабної війни Кремль продовжує витрачати сучасне обладнання швидше, ніж може його замінити, що змушує повертатися до танків, вперше розроблених понад 60 років тому", — резюмує Defence-blog.

Зазначимо, 7 серпня аналітик зауважив, що РФ має дефіцит танків Т-72А, які накопичуються на полігоні біля "Уралвагонзаводу".

Нагадаємо, що ЗС РФ почали застосовувати крилаті ракети Х-101 із застарілими радянськими двигунами Р-95-300. Двигунами Р-95-300 була забезпечена лише частина ракет Х-101, які використовувалися під час ракетного удару 17 листопада. На фюзеляжах маркером значиться позначка про встановлення такого двигуна.

Також повідомлялося, що російські війська втратили так багато сучасних танків, що єдиний спосіб хоча б наблизитися до довоєнного рівня бронетехніки, розтягнутої вздовж 1000 км лінії фронту, — вивести на передову більше Т-62 зразка 60-х років.