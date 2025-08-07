Лише 600 одиниць Т-72А: скільки танків залишилось у РФ і чому їх не вистачає для фронту, — оглядач

На майданчику біля цехів "Уралвагонзаводу" у Російській Федерації нарахували близько сотні старих радянських танків Т-72А, які планують відремонтувати та відправити на війну. На інших танкових полігонах ситуація не краща, і тому незабаром Кремль воюватиме лише тими бронемашинами, які сходять з конвеєра в обмежених кількостях.

Related video

Поточна ситуація з танковим арсеналом показує, що протягом трьох років війни РФ втратила лідерство за кількістю бронетехніки та можливостями ВПК, який їй дістався після СРСР, зауважив на Facebook військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Російська промисловість здатна випускати нові танки, але їхня кількість значно менша, ніж потребує фронт, ідеться у дописі.

Коваленко посилався на фото подвір'я "Уралвагонзаводу", на якому помітили танки Т-72А, а також Т-72Б. Зокрема, про це написав у X OSINT-аналітик з ніком Joompy. 6 серпня OSINTер опублікував супутникові зображення фрагмента території підприємства, на яких можна нарахувати близько 100 танків. Ці бронемашини відремонтують і це станеться "рано чи пізно", написав Joompy, який протягом минулих років стежив за цією проблемою РФ.

Танки РФ - супутникове фото подвір'я "Урагвагонзаводу" Фото: X (Twitter)

Танки РФ — деталі

Коваленко додав деякі деталі щодо танків РФ, які показують, скільки старих бронемашин різних моделей можуть відремонтувати росіяни й скільки щомісяця випускають. Згідно з даними аналітика, на третій рік війни на російських полігонах склалась наступна ситуація:

Т-72Б — було 1 500 танків, але їх активно ремонтували, відправляли на фронт та втрачали. Залишилось, орієнтовно 300 одиниць;

одиниць; Т-90А/С — "давно виведені зі зберігання". Кількість не уточнюється, але вказано, що "на базах резерву вони практично закінчились";

Т-72А — 600 придатних до ремонту. Крім того, є сумарно 800 од. Т-72А та Т-64, серед яких є бронемашини у різному стані (придатні для ремонту і зовсім старі).

Тим часом "Уралвагонзавод", крім ремонту, випускає нові танки Т-90М, додав оглядач. Орієнтовна кількість абсолютно нових бронемашин, які надходить у ЗС РФ, — це "півтори роти" на місяць (тобто близько 15 танків щомісяця).

У дописі Коваленко наголошується, що лише зараз РФ почала ремонт Т-72А: танки "старої та ранньої модифікації обходили стороною", але активно модернізувались Т-72Б та Т-90А/СТ-72. Оглядач підсумував, що Москва входила у війну як держава з найбільшим танковим арсеналом й танковим виробництвом, оскільки все це отримала у спадок від СРСР. Але станом на сьогодні ситуація на подвір'ї "Уравагонзаводу" — це "лакмусовий папірець", який показує на проблеми РФ.

"[Росія] опинилася в межі повного неповернення до статусу країни, з найбільшим танковим парком у світі й не можливістю виробляти стільки нової, готової продукції, скільки вимагає фронт", — написав оглядач.

Про втрати танків РФ можна дізнатись з інфографіки, яку на основі даних Генштабу створили на порталі "Мінфін". Бачимо, як, починаючи з січня 2025 року росіяни втрачають все менше танків: у лютому — "мінус" 311 од., у липні — "мінус" 85. Сумарні втрати протягом семи місяців 2025 року — близько 1 300 од.

Танки РФ - темпи втрат російської армії станом на 7 серпня Фото: Мінфін

Зазначимо, у липні Фокус писав про танки РФ Т-72, які модернізуються на російських заводах. Аналітики пояснили, що росіяни встановлюють на них захист "Контакт-5", додають цифрове управління та інші новації.

Нагадуємо, у травні 2025 року The Economist розповіло про темпи нарощення виробництва військової техніки у РФ.