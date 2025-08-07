Только 600 единиц Т-72А: сколько танков осталось в РФ и почему их не хватает для фронта, — обозреватель

На площадке возле цехов "Уралвагонзавода" в Российской Федерации насчитали около сотни старых советских танков Т-72А, которые планируют отремонтировать и отправить на войну. На других танковых полигонах ситуация не лучше, и поэтому вскоре Кремль будет воевать только теми бронемашинами, которые сходят с конвейера в ограниченных количествах.

Текущая ситуация с танковым арсеналом показывает, что за три года войны РФ потеряла лидерство по количеству бронетехники и возможностям ВПК, который ей достался после СССР, отметил на Facebook военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Российская промышленность способна выпускать новые танки, но их количество значительно меньше, чем требует фронт, говорится в заметке.

Коваленко ссылался на фото двора "Уралвагонзавода", на котором заметили танки Т-72А, а также Т-72Б. В частности, об этом написал в X OSINT-аналитик с ником Joompy. 6 августа OSINTер опубликовал спутниковые изображения фрагмента территории предприятия, на которых можно насчитать около 100 танков. Эти бронемашины отремонтируют "рано или поздно", написал Joompy, который в течение прошлых лет следил за этой проблемой РФ.

Коваленко добавил некоторые детали по танкам РФ, которые показывают, сколько старых бронемашин различных моделей могут отремонтировать россияне и сколько ежемесячно выпускают. Согласно данным аналитика, на третий год войны на российских полигонах сложилась следующая ситуация:

Т-72Б — было 1 500 танков, но их активно ремонтировали, отправляли на фронт и теряли. Осталось, ориентировочно 300 единиц;

единиц; Т-90А/С — "давно выведены с хранения". Количество не уточняется, но указано, что "на базах резерва они практически закончились";

Т-72А — 600 пригодных к ремонту. Кроме того, есть суммарно 800 ед. Т-72А и Т-64, среди которых есть бронемашины в разном состоянии (пригодные для ремонта и совсем старые).

Между тем "Уралвагонзавод", кроме ремонта, выпускает новые танки Т-90М, добавил обозреватель. Ориентировочное количество абсолютно новых бронемашин, которые поступает в ВС РФ, — это "полторы роты" в месяц (то есть около 15 танков ежемесячно).

В заметке Коваленко отмечается, что только сейчас РФ начала ремонт Т-72А: танки "старой и ранней модификации обходили стороной", но активно модернизировались Т-72Б и Т-90А/СТ-72. Обозреватель подытожил, что Москва входила в войну как государство с самым большим танковым арсеналом и танковым производством, поскольку все это получила в наследство от СССР. Но по состоянию на сегодня ситуация во дворе "Уравагонзавода" — это "лакмусовая бумажка", которая показывает на проблемы РФ.

"[Россия] оказалась в грани полного невозврата к статусу страны, с самым большим танковым парком в мире и не возможностью производить столько новой, готовой продукции, сколько требует фронт", — написал обозреватель.

О потерях танков РФ можно узнать из инфографики, которую на основе данных Генштаба создали на портале "Минфин". Видим, как, начиная с января 2025 года россияне теряют все меньше танков: в феврале — "минус" 311 ед., в июле — "минус" 85. Суммарные потери в течение семи месяцев 2025 года — около 1 300 ед.

Отметим, в июле Фокус писал о танках РФ Т-72, которые модернизируются на российских заводах. Аналитики объяснили, что россияне устанавливают на них защиту "Контакт-5", добавляют цифровое управление и другие новации.

Напоминаем, в мае 2025 года The Economist рассказало о темпах наращивания производства военной техники в РФ.