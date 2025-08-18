"Самое горячее направление": ВС РФ пытаются окружить Клебан-Бык на Константиновском направлении

ВС РФ намерены отбросить украинские подразделения от рубежа в Катериновке, который прикрывает выход на трассу дальше в сторону Константиновки и давить на узлы сообщения к северу от Полтавки

На Константиновском направлении в Донецкой области ВС РФ проводят активные штурмовые действия в районе поселка Клебан-Бык. Они пытаются окружить его с нескольких сторон, чтобы соединить свои силы. Об этом в своем телеграмм-канале 18 августа сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Самое горячее направление, как я вижу — это Клебан-Бык, противник накрывает населенный пункт массированными обстрелами, пытается форсировать лесополосы и балки вокруг, чтобы зайти с нескольких сторон. Наши бойцы держатся, но давление значительное, враг бросает много сил именно сюда, пытаясь прорезать оборону и соединиться с группировками, действующими севернее", — проинформировал украинский защитник.

Также, по его информации, севернее села Полтавка оккупанты пробуют развивать наступление, используя штурмовые подразделения. Их активно поддерживает артиллерия и авиация.

Россияне пытаются зайти в населенный пункт в направлении дорог, которые ведут дальше на тыл украинской обороны, чтобы давить на узлы сообщения.

"На соседнем участке Русиного Яра бои продолжаются непрерывные, р*саки пробуют вклиниться в населенный пункт, применяя пехотные группы под прикрытием минометов и САУ. Ситуация ближе к "серой зоне" село находится под постоянным огнем, контроль шаткий. В районе Щербиновки враг давит с юго-восточной стороны, часть поселка уже под его контролем", — сообщил "Мучной".

Он добавил, что украинские защитники еще есть на северных окраинах Щербиновки, но угроза полного захвата высока, потому что противник пытается закрепиться в центре.

"По Катериновке, п**ры пробуют продвинуться вглубь, уже есть бои на ближних улицах. В ход идут КАБы и РСЗО. Здесь основная цель оккупантов — отбросить наши подразделения от рубежа, который прикрывает выход на трассу дальше в сторону Константиновки", — резюмировал "Мучной".

Ситуация на Константиновском направлении: что известно

15 августа сообщалось, что ВС РФ пытаются перерезать две логистические трассы ВСУ. Оккупанты уже перерезали трассу Константиновка-Покровск, следующее направление — это Краматорск-Покровск, а Доброполье находится на его пути.

Также сообщалось, что на Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области ВС РФ закрепились в восточной части Родинского, в то же время украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую россияне образовали прорывом в районе Доброполья.