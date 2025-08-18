"Найгарячіший напрямок": ЗС РФ намагаються оточити Клебан-Бик на Костянтинівському напрямку

ЗС РФ мають наміри відкинути українські підрозділи від рубежу в Катеринівці, який прикриває вихід на трасу далі у бік Костянтинівки та тиснути на вузли сполучення на північ від Полтавки.

На Костянтинівському напрямку на Донеччині ЗС РФ проводять активні штурмові дії в районі селища Клебан-Бик. Вони намагаються оточити його з кількох боків, щоб з'єднати свої сили. Про це в своєму телеграм-каналі 18 серпня повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Найгарячіший напрямок, як я бачу — це Клебан-Бик, противник накриває населений пункт масованими обстрілами, намагається форсувати лісосмуги й балки навколо щоб зайти з кількох боків. Наші бійці тримаються, але тиск значний, ворог кидає багато сил саме сюди, намагаючись прорізати оборону і з’єднатися з угрупованнями, що діють північніше", — проінформував український захисник.

Також, за його інформацією, північніше села Полтавка окупанти пробують розвивати наступ, використовуючи штурмові підрозділи. Їх активно підтримує артилерія і авіація.

Росіяни намагаються зайти в населений пункт в напрямку доріг, які ведуть далі на тил української оборони, щоб тиснути на вузли сполучення.

"На сусідній ділянці Русиного Яра бої тривають безперервні, р*саки пробують вклинитися у населений пункт, застосовуючи піхотні групи під прикриттям мінометів та САУ. Ситуація ближча до "сірої зони" село перебуває під постійним вогнем, контроль хиткий. В районі Щербинівки ворог тисне з південно-східного боку, частина селища вже під його контролем", — повідомив "Мучной".

Карта боїв в районі Клебан-Бика на Костянтинівському напрямку

Він додав, що українські захисники ще є на північних околицях Щербинівки, але загроза повного захоплення висока, бо противник намагається закріпитися в центрі.

"По Катеринівці, п**ри пробують просунутися вглиб, вже є бої на ближніх вулицях. В хід йдуть КАБи та РСЗВ. Тут основна мета окупантів — відкинути наші підрозділи від рубежу, який прикриває вихід на трасу далі у бік Костянтинівки", — резюмував "Мучной".

Ситуація на Костянтинівському напрямку: що відомо

15 серпня повідомлялося, що ЗС РФ намагаються перерізати дві логістичні траси ЗСУ. Окупанти вже перерізали трасу Костянтинівка–Покровськ, наступний напрямок — це Краматорськ–Покровськ, а Добропілля перебуває на його шляху.

Також повідомлялося, що на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині ЗС РФ закріпилися у східній частині Родинського, водночас українським бійцям вдалося стабілізувати ситуацію навколо "клешні", яку росіяни утворили проривом у районі Добропілля.