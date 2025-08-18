Бойцы полка "Скала" штурмом отбросили россиян на 3 км от границы с Днепропетровщиной (видео)

Операция продолжалась круглосуточно. Оккупанты сосредоточили здесь бойцов 2 бригад, и они имели задачу любой ценой выйти на границу Днепропетровской области.

Бойцы полка "Скала" провели успешный штурм и отбросили ВС РФ на три километра от границы Донецкой области с Днепропетровской. О том, как это происходило, 425 ОШП "Скала" показал в своем ютуб-канале.

Так, бойцы "Скалы" получили задание зачистить границу и отодвинуть врага от Днепропетровской области на участке "Котляровка-Горехово". Для выполнения задачи была сформирована сводно-тактическая группа.

Командир подразделения принял решение оказывать постоянное давление на противника силами штурмовых групп, которые должны были действовать при поддержке авиаразведки и огневой поддержки артиллерии, минометов и ударных БпЛА.

На первых этапах операции удалось быстро уничтожить противника, который зашел на территорию Днепропетровской области. Далее украинские защитники начали зачистку полосы длиной около 2 километров.

Заведение штурмовых групп произошло в двух местах, и они одновременно начали штурм, который длился несколько дней. Группы в районе Орехова должны были продвигаться вдоль "админки" на север, а в районе Котляровки — продвижение на восток и вдоль лесополосы.

После выполнения задач группы взяли под контроль системы окопов в районе Орехово.

Украинские защитники во время штурма набрали пленных, которые оказались неподготовленными к участию в войне. Отступать им было категорически запрещено — сзади выставлялись заградительные заграждения, а медицинская эвакуация отсутствовала.

Между тем ВСУ начали уничтожать тяжелую технику россиян в 10 км от админграницы с Днепропетровской областью. Также все время работала разминировочная техника и готовила проезд для украинских сил. После того, как был подготовлен логистический маршрут, украинская бронированная техника с десантом двинулась к лесополосе южнее Котляровки.

Колонна разделилась в лесополосе, штурмовики тоже поделились на группы и взяли лесополосу под контроль.

Бойцам "Скалы" удалось выйти к Котляровке и заблокировать россиянам возможность накопления сил для наступления на Днепропетровщину в сторону Новопавловки.

Напомним, что 13 августа ВСУ зачистили от российских оккупантов Степногорск в Запорожской области. Зато российская армия имела продвижение в районе трех населенных пунктов вблизи Доброполья и Константиновки.

10 сепрня сообщалось, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка. В операции в Сумской области принимали участие подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.