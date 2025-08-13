ВСУ зачистили Степногорск, ВС РФ продвинулись возле Доброполья: какие изменения на фронте, — DeepState (карта)

Вооруженные силы Украины зачистили от российских оккупантов Степногорск в Запорожской области. Зато российская армия имела продвижение в районе трех населенных пунктов вблизи Доброполья и Константиновки.

Ранее OSINT-каналы сообщали о том, что ВС РФ проникли в Степногорск, в частности в южные окраины поселка. Об изменениях на карте боевых действий рассказали аналитики DeepState в своей сводке 12 августа.

"Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", — говорится в сообщении.

Перед этим аналитики DeepState сообщили, что село зачистили бойцы 210 отдельного штурмового полка и смежных подразделений. Россияне пытались закрепиться в населенном пункте.

DeepState | ВСУ зачистили Степногорск от ВС РФ

Российская армия продвинулась взамен неподалеку от Доброполья, в селе Никаноловка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт расположен к юго-востоку от Доброполья, о прорыве и закреплении возле которого аналитики сообщали 11 августа.

DeepState | продвижение россиян возле Доброполья

Также российская армия продвинулась к северу от Константиновки в Донецкой области. Так, ВС РФ имели успехи в районе населенных пунктов Щербиновка и Петровка, расположенных неподалеку друг от друга.

DeepState | продвижение россиян в Щербиновке и Петровке

"Прорыв" в Донецкой области: что происходит на фронте

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 августа обратился к президенту Владимиру Зеленскому в соцсетях, заявив, что Покровск и Мирноград оказались почти в окружении россиян, а Константиновка — в полуокружении.

Зато в ОСУВ "Днепр" сообщили, что возле Покровска и Доброполья происходят сложные бои, однако просачивание россиян малыми группами не называют взятием территорий под контроль.

Аналитики DeepState 12 августа выяснили, как случился прорыв ВС РФ возле Доброполья, предупредив, что город может упасть быстрее, чем Покровск. Аналитики утверждают, что враг совершил рывок на Покровском направлении и использовал системную проблему для собственной выгоды.

Напомним, 12 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что Покровск остался без магазинов и почти без еды.

Также 12 августа Генштаб ВСУ рассказал, что на Покровское направление перебрасывают дополнительные силы.