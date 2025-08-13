ЗСУ зачистили Степногірськ, ЗС РФ просунулися біля Добропілля: які зміни на фронті, — DeepState (мапа)

Збройні сили України зачистили від російських окупантів Степногірськ у Запорізькій області. Натомість російська армія мала просування у районі трьох населених пунктів поблизу Добропілля і Костянтинівки.

Раніше OSINT-канали повідомляли про те, що ЗС РФ проникли у Степногірськ, зокрема у південні околиці селища. Про зміни на мапі бойових дій розповіли аналітики DeepState у своєму зведенні 12 серпня.

"Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки", — йдеться у повідомленні.

Перед цим аналітики DeepState повідомили, що село зачистили бійці 210 окремого штурмового полку та суміжних підрозділів. Росіяни намагалися закріпитися у населеному пункті.

DeepState | ЗСУ зачистили Степногірськ від ЗС РФ

Російська армія просунулася натомість неподалік від Добропілля, у селі Никанолівка Покровського району Донецької області. Населений пункт розташований на південний схід від Добропілля, про прорив та закріплення біля якого аналітики повідомляли 11 серпня.

DeepState | просування росіян біля Добропілля

Також російська армія просунулася на північ від Костянтинівки у Донецькій області. Так, ЗС РФ мали успіхи у районі населених пунктів Щербинівка та Петрівка, розташованих неподалік одне від одного.

DeepState | просування росіян у Щербинівці та Петрівці

"Прорив" у Донецькій області: що відбувається на фронті

Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 серпня звернувся до президента Володимира Зеленського у соцмережах, заявивши, що Покровськ та Мирноград опинилися майже в оточенні росіян, а Костянтинівка — у напівоточенні.

Натомість в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що біля Покровська та Добропілля відбуваються складні бої, однак просочування росіян малими групами не називають взяттям територій під контроль.

Аналітики DeepState 12 серпня з'ясували, як трапився прорив ЗС РФ біля Добропілля, попередивши, що місто може впасти швидше, ніж Покровськ. Аналітики стверджують, що ворог здійснив ривок на Покровському напрямку та використав системну проблему для власної користі.

Нагадаємо, 12 серпня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що Покровськ залишився без магазинів та майже без їжі.

Також 12 серпня Генштаб ЗСУ розповів, що на Покровський напрямок перекидають додаткові сили.