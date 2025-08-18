Бійці полку "Скала" штурмом відкинули росіян на 3 км від кордону з Дніпропетровщиною (відео)

Операція тривала цілодобово. Окупанти зосередили тут бійців 2 бригад, і вони мали задачу за будь-яку ціну вийти на кордон Дніпропетровської області.

Related video

Бійці полку "Скала" провели успішний штурм і відкинули ЗС РФ на три кілометри від кордону Донецької області із Дніпропетровською. Про те, як це відбувалося, 425 ОШП "Скала" показав у своєму ютуб-каналі.

Так, бійці "Скали" отримали завдання зачистити кордон та відсунути ворога від Дніпропетровської області на ділянці "Котлярівка-Горіхове". Для виконання завдання було сформовано зведено-тактичну групу.

Командир підрозділу ухвалив рішення чинити постійний тиск на противника силами штурмових груп, які мали діяти за підтримки авіарозвідки та вогневої підтримки артилерії, мінометів та ударних БпЛА.

На перших етапах операції вдалося швидко знищити противника, який зайшов на територію Дніпропетровської області. Далі українські захисники почали зачистку смуги завдовжки близько 2 кілометрів.

Заведення штурмових груп сталося в двох місцях, і вони одночасно почали штурм, який тривав кілька днів. Групи в районі Горіхова мали просуватися вздовж "адмінки" на північ, а в районі Котлярівки — просування на схід і вздовж лісосмуги.

Після виконання задач групи взяли під контроль системи окопів в районі Горіхова.

Операція тривала цілодобово. Окупанти зосередили тут бійців 2 бригад, і вони мали задачу за будь-яку ціну вийти на кордон Дніпропетровської області.

Українські захисники під час штурму набрали полонених, які виявилися непідготовленими до участі у війні. Відступати їм було категорично заборонено — позаду виставлялися загороджувальні загоди, а медична евакуація була відсутня.

Між тим ЗСУ почали нищити важку техніку росіян за 10 км від адмінкордону з Дніпропетровщиною. Також весь час працювала розміновувальна техніка і готувала проїзд для українських сил. Після того, як було підготовлено логістичний маршрут, українська броньована техніка з десантом рушила до лісосмуги південніше Котлярівки.

Колона розділилася у лісосмузі, штурмовики теж поділилися на групи і взяли лісосмугу під контроль.

Бійцям "Скали" вдалося вийти до Котлярівки і заблокувати росіянам можливість накопичення сил для наступу на Дніпропетровщину в бік Новопавлівки.

Нагадаємо, що 13 серпня ЗСУ зачистили від російських окупантів Степногірськ у Запорізькій області. Натомість російська армія мала просування у районі трьох населених пунктів поблизу Добропілля і Костянтинівки.

10 серпня повідомлялося, що Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка. В операції в Сумської області брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.