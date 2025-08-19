13-я бригада НГУ "Хартия" получила нового командира (фото)

Даниэль Китоне с позывным "Куба", которому 27 августа исполнится 42 года, стал новым командиром 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Боевое знамя ему передал полковник Максим Голубок ("Альтаир"), ныне начальник штаба – первый заместитель командира корпуса "Хартия", сообщается на странице бригады в Facebook.

Китоне, который раньше был командиром одного из батальонов "Хартии", сказал:

"Осознаю ответственность, которая возлагается на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться об личном составе и преумножать славу нашего подразделения".

Боевое знамя Даниэлю Китоне вручил полковник Максим Голубок Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”

Даниэль Китоне: что о нем известно

Даниэль Китоне родился в Сиферополе, однако большую часть жизни провел в Харькове, где в 2006 году окончил Национальный аэрокоcмический университет им. М. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2024 года Китоне пошел служить в 127 отдельную бригаду территориальной обороны, участвовал в Слобожанском контраступлении и обороне Бахмута.

В сентябре 2022 года Даниэль стал командиром разведывательного взвода контрдиверсионной борьбы, а с августа 2023-го назначен на должность командира разведроты.

Когда появилась "Хартия", майор Китоне присоединился к только что созданной бригаде и до того, как стать комбригом, командовал вторым батальоном "Хартии".

Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”

В 2023 году он был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, а два года спустя получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. У него также есть "Стальной крест" Главнокомандующего ВСУ и другие почетные награды.

По информации "Интерфакс", 15 апреля НГУ создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко ("Редис") и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский ("Корнет")

