13-та бригада НГУ "Хартія" отримала нового командира (фото)

Даніель Кітонє з позивним "Куба", якому 27 серпня виповниться 42 роки, став новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Related video

Бойовий прапор йому передав полковник Максим Голубок ("Альтаїр"), нині начальник штабу — перший заступник командира корпусу "Хартія", повідомляють на сторінці бригади у Facebook.

Кітонє, який раніше був командиром одного з батальйонів "Хартії", сказав:

"Усвідомлюю відповідальність, яка покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу".

Бойовий прапор Даніелю Кітонє вручив полковник Максим Голубок Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ”

Даніель Кітонє: що про нього відомо

Даніель Кітонє народився в Сімферополі, проте більшу частину життя провів у Харкові, де 2006 року закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". М. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2024 року Кітонє пішов служити до 127 окремої бригади територіальної оборони, брав участь у Слобожанському контрнаступі та обороні Бахмута.

У вересні 2022 року Даніель став командиром розвідувального взводу контрдиверсійної боротьби, а з серпня 2023-го призначений на посаду командира розвідроти.

Коли з'явилася "Хартія", майор Кітонє приєднався до щойно створеної бригади і до того, як стати комбригом, командував другим батальйоном "Хартії".

Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ”

У 2023 році він був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, а два роки потому отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У нього також є "Сталевий хрест" Головнокомандувача ЗСУ та інші почесні нагороди.

За інформацією "Интерфакс", 15 квітня НГУ створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко ("Редис") і командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболенський ("Корнет").

Раніше Фокус писав, хто змінив загиблого Максима Казбана в бригаді "Лють".

Також ми розповідали, що бійці 34-ї бригади берегової оборони звернулися до командування через некомпетентного командира.