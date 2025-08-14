У бригади "Лють" — новий командир: хто змінив загиблого Максима Казбана (відео)

49-річний полковник ЗСУ Олександр Рашевський став новим командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

14 серпня нового комбрига представили особовому складу, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Інформацію про призначення Рашевського підтвердила і сама бригада, де відбулася церемонія передачі бойового прапора новому командиру.

Прийнявши прапор, новий командир подякував своєму попереднику, Максиму Казбану, який загинув у ДТП минулого місяця, і вшанував воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність:

"Дякую, Максиму Олександровичу за те, що він вклав усе найкраще. Бригада зараз є однією з найпотужніших у Силах безпеки та оборони. Обіцяю, що я разом із вами буду виконувати й надалі всі бойові завдання".

Олександру Рашевському передали бойовий прапор

Після представлення нового комбрига заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич вручив державні нагороди бійцям, які проявили себе в боротьбі з ворогом.

Згідно з інформацією, якою поділилася бригада, військова кар'єра Олександра Рашевського налічує вже понад 20 років.

У 1997 році він вступив на службу до ЗСУ, а 2003-го у складі Українського миротворчого контингенту виконував бойове завдання під час міжнародної миротворчої місії, де отримав своє перше поранення.

У 2014 році, коли окупанти вперше прийшли в Україну, Рашевський у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону "Дніпропетровськ", сформованого з добровольців, пішов захищати батьківщину. Надалі у складі полку "Дніпро-1", він особисто керував штурмовими операціями на сході України.

У грудні 2023 року "Дніпро-1" був реформований у полк вогневої підтримки і увійшов до складу Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють", де Рашевський продовжив командувати своїми бійцями вже під новим бойовим прапором.

У квітні 2025 року його призначили заступником комбрига.

За свою службу Рашевський має низку почесних нагород, серед яких — орден "За мужність" III ступеня, орден Богдана Хмельницького III ступеня, почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "Хрест хоробрих", почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "Сталевий хрест".

