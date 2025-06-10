Зухвала операція в Торецьку: бригада "Лють" підірвала п'ятиповерхівку з "осиним гніздом" ЗС РФ

На одному з ключових напрямків фронту, у Торецьку, бійці батальйону спецоперацій "Еней" бригади "Лють" провели ефектну операцію. Захисники дистанційно підірвали п'ятиповерхівку, яка стала справжнім "осиним гніздом" російських військ, що контролювали найважливіші логістичні шляхи.

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Про це 10 червня розповіли на офіційній сторінці ОШБ Нацполіції України "Лють".

За словами військових, російські окупанти зайняли будівлю і встановили вогневий контроль, блокуючи постачання продовольства і боєкомплекту.

"Завезти провізію, боєкомплект було вкрай проблематично. Питання потрібно було закрити раз і назавжди", — йдеться в повідомленні

Для виконання завдання бійці "Енея" блискавично увійшли в Торецьк. Під найточнішим вогневим прикриттям вони провели ювелірну операцію — встановили протитанкові міни безпосередньо в укритті ворога і здійснили дистанційний підрив. П'ятиповерхівку, що стала плацдармом окупантів, було знищено.

У бригаді уточнили, що ключовим елементом успіху стала бездоганна взаємодія всіх підрозділів.

"У цій безпрецедентній операції кожна ланка, кожен воїн відпрацювали на "відмінно", як єдиний механізм. Окупант залишився в українській землі. Назавжди", — наголосили захисники.

Ситуація в Торецьку

За інформацією пресцентру ОСУВ "Хортиця", упродовж 8 червня ЗС РФ проводили активні штурмові дії на кількох напрямках, але успіху не досягли. Противник атакував укріплення Сил оборони біля Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини, Рідкодуба і Торського. Усі атаки відбито, втрат позицій не допущено.

Згідно з картографічними даними порталу DeepState, ситуація в Торецьку з початку червня практично не змінилася. Останні 10 днів просування ворога на цій ділянці фронту не зафіксовано.

Оперативна обстановка в районі Торецька на 9 червня 2025 року

Нагадаємо, 8 червня аналітики ресурсу DeepState повідомили про захоплення росіянами населеного пункту Локня Сумської області. Також повідомлялося, що противник зосереджує великі сили в Кіндратівці та Олексіївці, які повністю перебувають під контролем ЗС РФ.