Дерзкая операция в Торецке: бригада "Лють" подорвала пятиэтажку с "осиным гнездом" ВС РФ

На одном из ключевых направлений фронта, в Торецке, бойцы батальона спецопераций “Эней” бригады “Лють” провели эффектную операцию. Защитники дистанционно подорвали пятиэтажку, которая стала настоящим «осиным гнездом» российских войск, контролировавших важнейшие логистические пути.

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Об этом 10 июня рассказали на официальной странице ОШБ Нацполиции Украины "Лють".

По словам военных, российские оккупанты заняли здание и установили огневой контроль, блокируя поставки продовольствия и боекомплекта.

"Завезти провизию, боекомплект было крайне проблематично. Вопрос нужно было закрыть раз и навсегда", — говорится в сообщении

Для выполнения задачи бойцы "Энея" молниеносно вошли в Торецк. Под точнейшим огневым прикрытием они провели ювелирную операцию — установили противотанковые мины непосредственно в укрытии врага и произвели дистанционный подрыв. Пятиэтажка, ставшая плацдармом оккупантов, была уничтожена.

В бригаде уточнили, что ключевым элементом успеха стало безупречное взаимодействие всех подразделений.

"В этой беспрецедентной операции каждое звено, каждый воин отработали на "отлично", как единый механизм. Оккупант остался в украинской земле. Навсегда", — подчеркнули защитники.

Ситуация в Торецке

По информации пресс-центра ОСГВ "Хортица", в течение 8 июня ВС РФ проводили активные штурмовые действия на нескольких направлениях, но успеха не добился. Противник атаковал укрепления Сил обороны у Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Редкодуба и Торского. Все атаки отбиты, потерь позиций не допущено.

Согласно картографическим данным портала DeepState, ситуация в Торецке с начала июня практически не изменилась. Последние 10 дней продвижения неприятеля на данном участке фронта не зафиксировано.

Оперативная обстановка в районе Торецка на 9 июня 2025

Напомним, 8 июня аналитики ресурса DeepState сообщили о захвате россиянами населенного пункта Локня Сумской области. Также сообщалось, что противник сосредотачивает большие силы в Кондратовке и Алексеевке, которые полностью находятся под контролем ВС РФ.