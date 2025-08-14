У бригады "Лють" – новый командир: кто сменил погибшего Максима Казбана (видео)

49-летний полковник ВСУ Александр Рашевский стал новым командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

14 августа нового комбрига представили личному составу, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Информацию о назначении Рашевского подтвердила и сама бригада, где состоялась церемония передачи боевого знамени новому командиру.

Приняв знамя, новый командир поблагодарил своего предшественника, Максима Казбана, погибшего в ДТП в прошлом месяце, и почтил воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость:

"Спасибо, Максим Александрович за то, что он вложил все самое лучшее. Бригада сейчас является одной из самых мощных в Силах безопасности и обороны. Обещаю, что я вместе с вами буду выполнять и в дальнейшем все боевые задачи".

Александру Рашевскому передали боевое знамя

После представления нового комбрига заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич вручил государственные награды бойцам, проявившим себя в борьбе с врагом.

Согласно информации, которой поделилась бригада, военная карьера Александра Рашевского насчитывает уже более 20 лет.

В 1997 году он поступил на службу в ВСУ, а в 2003-м в составе Украинского миротворческого контингента выполнял боевую задачу во время международной миротворческой миссии, где получил свое первое ранение.

В 2014 году, когда оккупанты впервые пришли в Украину, Рашевский в составе 20-го отдельного мотопехотного батальона "Днепропетровск", сформированного из добровольцев, пошел защищать родину. В дальнейшем в составе полка "Днепр-1", он лично руководил штурмовыми операциями на востоке Украины.

В декабре 2023 года "Днепр-1" был реформирован в полк огневой поддержки и вошел в состав Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють", где Рашевский продолжил командовать своими бойцами уже под новым боевым знаменем.

В апреле 2025 года он был назначен заместителем комбрига.

За свою службу Рашевский имеет ряд почетных наград, среди которых – орден "За мужество" III степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Крест храбрых", почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Стальной крест".

