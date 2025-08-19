ВСУ не дали россиянам захватили село Александроград в Донецкой области: детали и видео операции

Враг, прикрываясь пехотой, проник в село и поспешил вывесить свой триколор. Но уже на следующий день их силы были уничтожены.

В Донецкой области Силы обороны Украины не позволили российским оккупантам закрепиться в Александрограде. Россияне проникли в населенный пункт и поспешили вывесить триколор. На следующий день российская "оккупация" села завершилась благодаря Силам обороны. Об этом сообщили в пресс-службе 141-й отдельной механизированной бригады.

"Очередная вымышленная "победа" оккупантов — и очередной провал. Враг, прикрываясь пехотным мясом, проник в поселок и поспешил вывесить свой триколор. Но уже на следующий день их силы были уничтожены, тряпка оккупанта — сожжена, а над украинским Александроградом снова взвился наш родной сине-желтый флаг", — говорится в сообщении.

Бойцы 114-й бригады рассказывают, что на видео увидели, как один из россиян размахивает триколором в центре населенного пункта. Командир дал им задание зайти в село и зачистить его от врага. Бойцы начали зачищать улицы и в доме на последней улице заметили оккупантов. Их ликвидировали, а вместо российского флага установили в Александрограде украинский.

Карта боев вблизи Александрограда в Донецкой области

После боя в селе погиб один из участников операции по зачистке села с позывным "Терапевт". Он поднял украинский флаг в Александрограде после уничтожения врага, но погиб на отходе — за 150 метров до точки эвакуации, когда случайно свернул с маршрута.

Село Александроград расположено на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Напомним, что бойцы полка "Скала" провели успешный штурм и отбросили ВС РФ на три километра от границы Донецкой области с Днепропетровской.

Также 13 августа сообщалось, что ВСУ зачистили от российских оккупантов Степногорск в Запорожской области. Зато российская армия имела продвижение в районе трех населенных пунктов вблизи Доброполья и Константиновки.