ЗСУ не дали росіянам захопили село Олександроград на Донеччині: деталі та відео операції

Ворог, прикриваючись піхотою, проник у село та поспішив вивісити свій триколор. Але вже наступного дня їхні сили були знищені.

Related video

На Донеччині Сили оборони України не дозволили російським окупантам закріпитися в Олександрограді. Росіяни проникли в населений пункт і поспішили вивісити триколор. Наступного дня російська "окупація" села завершилася завдяки Силам оборони. Про це повідомили у пресслужбі 141-ї окремої механізованої бригади.

"Чергова вигадана "перемога" окупантів — і черговий провал. Ворог, прикриваючись піхотним мʼясом, проник у селище та поспішив вивісити свій триколор. Але вже наступного дня їхні сили були знищені, ганчірка окупанта — спалена, а над українським Олександроградом знову замайорів наш рідний синьо-жовтий прапор", — йдеться в повідомленні.

Бійці 114-ї бригади розповідають, що на відео побачили, як один із росіян розмахує триколором в центрі населеного пункту. Командир дав їм завдання зайти в село і зачистити його від ворога. Бійці почали зачищати вулиці і в будинку на останній вулиці помітили окупантів. Їх ліквідували, а замість російського прапора встановили в Олександрограді український.

Карта боїв поблизу Олександрограда на Донеччині

Після бою у селі загинув один із учасників операції із зачистки села з позивним "Терапевт". Він підняв український прапор у Олександрограді після знищення ворога, але загинув на відході — за 150 метрів до точки евакуації, коли випадково звернув з маршруту.

Село Олександроград розташоване на адміністративній межі Донеччини та Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що бійці полку "Скала" провели успішний штурм і відкинули ЗС РФ на три кілометри від кордону Донецької області із Дніпропетровською.

Також 13 серпня повідомлялося, що ЗСУ зачистили від російських окупантів Степногірськ у Запорізькій області. Натомість російська армія мала просування у районі трьох населених пунктів поблизу Добропілля і Костянтинівки.