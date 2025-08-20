Остановили при Байдене: в США возобновляют разработку новой ракеты для ЗРК Patriot

Соединенные Штаты возобновили финансирование программы по созданию новой ракеты-перехватчика для зенитных ракетных комплексов Patriot. Работы были приостановлены в прошлом году администрацией Джо Байдена, однако теперь Министерство обороны США выделило на возобновление проекта 152 миллиона долларов.

Related video

Финансирование в рамках программы Lower Tier Future Interceptor (LTFI) на 2026 год будет направлено на исследования, разработку, испытания и оценку перспективной ракеты. Об этом 19 августа сообщил обозреватель по вопросам безопасности в The Insider Колби Бадхвар со ссылкой на сведения из Пентагона.

Как следует из бюджетного документа, средства направляются в рамках инициативы Total Effector Rapid Prototyping, которая предусматривает ускоренную разработку прототипов систем перехвата. В Пентагоне подчеркивают, что это критически важно для укрепления американской противоракетной обороны и будущего развертывания системы Golden Dome (Золотой купол).

Скрин документа о финансировании Total Effector Rapid Prototyping Фото: X (Twitter)

Главным подрядчиком программы выступает компания Lockheed Martin, при этом ожидается повторное участие Raytheon. Новая ракета должна в перспективе заменить существующую MIM-104F PAC-3 MSE, а также дополнить модернизируемый арсенал перехватчиков Patriot.

Кроме того, Lockheed Martin разрабатывает вариант интеграции этих ракет на кораблях ВМС США как более дешевую альтернативу ракетам семейства Standard Missile. В июне 2025 года будет профинансирован проект по их адаптации к боевой информационной системе Aegis: на это выделят 416 миллионов долларов, которые пойдут на программное обеспечение, интеграцию и огневые испытания.

Согласно информации CNN, первое комплексное испытание системы Golden Dome намечено на конец 2028 года. По данным источников, Агентство противоракетной обороны (MDA) планирует провести испытания под обозначением FTI-X (Flight Test Integrated), в рамках которых датчики и вооружение будут работать в единой сети для перехвата массированных целей.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что в США прекратили разработку перехватчика нижнего уровня LTFI для систем Patriot. Программа столкнулась с проблемой высокой стоимости ракет, что стало решающим фактором для таких крупнейших поставщиков как Lockheed Martin и Raytheon.