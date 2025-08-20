Зупинили за Байдена: у США відновлюють розробку нової ракети для ЗРК Patriot

Сполучені Штати відновили фінансування програми зі створення нової ракети-перехоплювача для зенітних ракетних комплексів Patriot. Роботи були припинені торік адміністрацією Джо Байдена, однак тепер Міністерство оборони США виділило на відновлення проєкту 152 мільйони доларів.

Фінансування в межах програми Lower Tier Future Interceptor (LTFI) на 2026 рік спрямують на дослідження, розробку, випробування та оцінку перспективної ракети. Про це 19 серпня повідомив оглядач із питань безпеки в The Insider Колбі Бадхвар із посиланням на відомості з Пентагону.

Як випливає з бюджетного документа, кошти спрямовують у рамках ініціативи Total Effector Rapid Prototyping, яка передбачає прискорене розроблення прототипів систем перехоплення. У Пентагоні наголошують, що це критично важливо для зміцнення американської протиракетної оборони та майбутнього розгортання системи Golden Dome (Золотий купол).

Скрін документа про фінансування Total Effector Rapid Prototyping Фото: X (Twitter)

Головним підрядником програми виступає компанія Lockheed Martin, при цьому очікується повторна участь Raytheon. Нова ракета має в перспективі замінити наявну MIM-104F PAC-3 MSE, а також доповнити модернізований арсенал перехоплювачів Patriot.

Крім того, Lockheed Martin розробляє варіант інтеграції цих ракет на кораблях ВМС США як дешевшу альтернативу ракетам сімейства Standard Missile. У червні 2025 року буде профінансовано проєкт з їхньої адаптації до бойової інформаційної системи Aegis: на це виділять 416 мільйонів доларів, які підуть на програмне забезпечення, інтеграцію та вогневі випробування.

Згідно з інформацією CNN, перше комплексне випробування системи Golden Dome заплановано на кінець 2028 року. За даними джерел, Агентство протиракетної оборони (MDA) планує провести випробування під позначенням FTI-X (Flight Test Integrated), у межах яких датчики й озброєння працюватимуть у єдиній мережі для перехоплення масованих цілей.

Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що в США припинили розробку перехоплювача нижнього рівня LTFI для систем Patriot. Програма зіткнулася з проблемою високої вартості ракет, що стало вирішальним фактором для таких найбільших постачальників як Lockheed Martin і Raytheon.