Зупинили за Байдена: у США відновлюють розробку нової ракети для ЗРК Patriot
Сполучені Штати відновили фінансування програми зі створення нової ракети-перехоплювача для зенітних ракетних комплексів Patriot. Роботи були припинені торік адміністрацією Джо Байдена, однак тепер Міністерство оборони США виділило на відновлення проєкту 152 мільйони доларів.
Фінансування в межах програми Lower Tier Future Interceptor (LTFI) на 2026 рік спрямують на дослідження, розробку, випробування та оцінку перспективної ракети. Про це 19 серпня повідомив оглядач із питань безпеки в The Insider Колбі Бадхвар із посиланням на відомості з Пентагону.
Як випливає з бюджетного документа, кошти спрямовують у рамках ініціативи Total Effector Rapid Prototyping, яка передбачає прискорене розроблення прототипів систем перехоплення. У Пентагоні наголошують, що це критично важливо для зміцнення американської протиракетної оборони та майбутнього розгортання системи Golden Dome (Золотий купол).
Головним підрядником програми виступає компанія Lockheed Martin, при цьому очікується повторна участь Raytheon. Нова ракета має в перспективі замінити наявну MIM-104F PAC-3 MSE, а також доповнити модернізований арсенал перехоплювачів Patriot.
Крім того, Lockheed Martin розробляє варіант інтеграції цих ракет на кораблях ВМС США як дешевшу альтернативу ракетам сімейства Standard Missile. У червні 2025 року буде профінансовано проєкт з їхньої адаптації до бойової інформаційної системи Aegis: на це виділять 416 мільйонів доларів, які підуть на програмне забезпечення, інтеграцію та вогневі випробування.
Згідно з інформацією CNN, перше комплексне випробування системи Golden Dome заплановано на кінець 2028 року. За даними джерел, Агентство протиракетної оборони (MDA) планує провести випробування під позначенням FTI-X (Flight Test Integrated), у межах яких датчики й озброєння працюватимуть у єдиній мережі для перехоплення масованих цілей.
Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що в США припинили розробку перехоплювача нижнього рівня LTFI для систем Patriot. Програма зіткнулася з проблемою високої вартості ракет, що стало вирішальним фактором для таких найбільших постачальників як Lockheed Martin і Raytheon.