Рабочие Renault не хотят собирать дроны для Украины: почему протесты указывают на влияние РФ

Работники концерна Renault получили задание собирать дроны для Вооруженных сил Украины, а они взамен начали обращаться к профсоюзам и интересоваться, могут ли отказаться от этой работы. Руководят такими протестами профсоюзы, связанные с пророссийскими силами Франции.

Французский автомобильный концерн Renault планирует начать производство дронов для Украины. Впрочем, часть сотрудников завода выразила нежелание изготавливать "оружие" для Украины. Об этом пишет французское издание BFM Business со ссылкой на слова одного из менеджеров компании и представителей профсоюзов.

Недавно Министерство обороны страны обратилось с просьбой к концерну о введении производства беспилотников для Украины, говорится в статье. Эта идея понравилась не всем работникам. В частности, "Всеобщая конфедерация труда" (Confédération Générale du Travail или CGT) сообщила, что рабочие стали интересоваться, могут ли они отказаться от такого задания.

"Многие сотрудники связались с нами и говорят, что они соглашались производить автомобили, а не оружие. Некоторые люди уже хотят знать, могут ли они отказаться от такой миссии", — рассказал представитель профсоюза.

Издание отмечает, что тема изготовления оружия для работников концерна является деликатной, поскольку там работает много иностранцев, в частности, россиян и украинцев, а просьба к ним изготавливать дроны, которые отправляются непосредственно в центр конфликта между двумя странами, может якобы создать напряженность. Также есть опасения, что Renault станет мишенью все более жестоких кибератак.

Между тем медиа напомнило, что Renault не впервые помогает оборонному сектору во времена напряженности. Например, во время Первой мировой войны компания производила снаряды. Когда появляется вопрос российско-украинской войны, то отмечается, что Франция в ней участия не принимает.

"Разве что в то время войну вела Франция", — жалуется чиновник профсоюза.

BFM Business пишет, что недовольство работников французского концерна Renault производством беспилотников для Украины поднимает серьезный вопрос о российском влиянии на профсоюзы страны. На портале Defense Express, в свою очередь, напомнили, что профсоюз связан с пророссийской левой партией La France Insoumise (LFI), лицом которой является политик Жан-Люк Меланшон. Также есть упоминание о том, что Renault и раньше подвергались влиянию РФ. Например, в 1939 году, когда правительство просило производить больше снарядов из-за угрозы войны с Третьим Рейхом, здесь действовали российские коммунисты, которые саботировали процесс.

