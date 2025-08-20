У побережья Японии вспыхнул десантный корабль ВМС США, стоимостью $1,6 млрд (видео)

По словам представителя Береговой охраны Японии, было подтверждено наличие дыма с носа судна Соединенных Штатов Америки. Буксиры использовали водометы для тушения носовой части десантного корабля.

Близ берегов Японии на корабле, который принадлежит Военно-морским силам США 20 августа произошел пожар. Просьба о помощи от судна к береговой охране Японии поступала дважды. Об этом пишет издание NHK.

ЧП произошло на военном судне США, которое находилось у берегов американского военного порта, известного как "Белый пляж". На место происшествия оперативно прибыл патрульный катер Береговой охраны.

По данным Береговой охраны Накагусуку в префектуре Окинава, Центр управления чрезвычайными ситуациями лагеря Цукеран ВМС США около 17:00 сообщил о пожаре на борту американского судна у побережья Уайт-Бич.

"На американском судне у побережья Уайт-Бич вспыхнул пожар. Экипаж в настоящее время занимается тушением пожара, но мы просим береговую охрану Японии оказать помощь в тушении пожара", — говорилось в сообщении.

Впоследствии запрос был отменен, но второй запрос на помощь в тушении пожара поступил около 19:30.

Пожар произошел на судне ВМС США USS New Orleans, длина которого чуть более 200 метров и водоизмещением 24 433 тонны. Ориентировочная стоимость корабля — около 1,6 млрд долл.

Сообщений о пострадавших не поступало. На кадрах японской телекомпании видно, как буксиры используют водометы для тушения носовой части десантного корабля.

По словам представителя Береговой охраны Японии, было подтверждено наличие дыма с носа судна, но запросов на эвакуацию экипажа американского судна не было.

Пресс-служба 7-го флота США подтвердила агентству USNI News факт пожара на борту USS New Orleans.

"Сегодня днем, 20 августа, экипажи реагируют на пожар на борту американского корабля USS New Orleans (LPD-18), который находится вблизи Окинавы, Япония. Мы предоставим больше деталей, как только они станут доступными", — говорится в заявлении флота.

Напомним, что 13 августа китайские военные заявили, что отследили и "прогнали" американский эсминец USS Higgins, который, по их утверждению, вошел в акваторию без разрешения Пекина.

1 августа Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева. 26 июля 12-я авианосная ударная группа ВМС США во главе с новейшим авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) вышла из Норфолка для масштабного развертывания в зоне ответственности Европейского командования США (EUCOM).