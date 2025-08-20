Біля узбережжя Японії спалахнув десантний корабель ВМС США, вартістю $1,6 млрд (відео)

За словами представника Берегової охорони Японії, було підтверджено наявність диму з носа судна Сполучених Штатів Америки. Буксири використовували водомети для гасіння носової частини десантного корабля.

Біля берегів Японії на кораблі, який належить Військово-морським силам США 20 серпня сталася пожежа. Прохання про допомогу від судна до берегової охорони Японії надходило двічі. Про це пише видання NHK.

НП сталася на військовому судні США, що перебувало біля берегів американського військового порту, відомого як "Білий пляж". На місце події оперативно прибув патрульний катер Берегової охорони.

За даними Берегової охорони Накагусуку в префектурі Окінава, Центр управління надзвичайними ситуаціями табору Цукеран ВМС США близько 17:00 повідомив про пожежу на борту американського судна біля узбережжя Вайт-Біч.

"На американському судні біля узбережжя Вайт-Біч спалахнула пожежа. Екіпаж наразі займається гасінням пожежі, але ми просимо берегову охорону Японії надати допомогу в гасінні пожежі", — йшлося в повідомленні.

Згодом запит було скасовано, але другий запит на допомогу в гасінні пожежі надійшов близько 19:30.

Пожежа сталася на судні ВМС США USS New Orleans, довжина якого трохи понад 200 метрів та водотоннажністю 24 433 тонни. Орієнтовна вартість корабля — близько 1,6 млрд дол.

Повідомлень про постраждалих не надходило. На кадрах японської телекомпанії видно, як буксири використовують водомети для гасіння носової частини десантного корабля.

За словами представника Берегової охорони Японії, було підтверджено наявність диму з носа судна, але запитів на евакуацію екіпажу американського судна не було.

Пресслужба 7-го флоту США підтвердила агентству USNI News факт пожежі на борту USS New Orleans.

"Сьогодні вдень, 20 серпня, екіпажі реагують на пожежу на борту американського корабля USS New Orleans (LPD-18), який знаходиться поблизу Окінави, Японія. Ми надамо більше деталей, як тільки вони стануть доступними", – йдеться у заяві флоту.

Нагадаємо, що 13 серпня китайські військові заявили, що відстежили й "прогнали" американський есмінець USS Higgins, який, за їхнім твердженням, увійшов в акваторію без дозволу Пекіна.

1 серпня Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва. 26 липня 12-а авіаносна ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) вийшла з Норфолка для масштабного розгортання в зоні відповідальності Європейського командування США (EUCOM).