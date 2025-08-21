Расследование показало, что солдаты Вооруженных сил Российской Федерации намеренно наносили себе огнестрельные ранения и оставались в тылу. Россияне заявляли, что получили раны в бою, поэтому получали финансовую компенсацию, оплачиваемый отпуск и льготное медицинское лечение.

Российские элитные войска начали практиковать стрельбу друг в друга, чтобы получить выплаты от государства в размере и 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет United24, со ссылкой на расследование Следкома РФ.

Так, следователи обнаружили более 3 десятков случаев самострелов среди бойцов элитной 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ. Все это они делали, чтобы получить от государства выплаты за ранения в размере 37 000 долларов.

Расследование выявило, что солдаты намеренно наносили себе огнестрельные ранения, но заявили, что получили их в бою, что позволило им получить финансовую компенсацию, оплачиваемый отпуск и льготное медицинское лечение.

Общая сумма незаконных выплат превысила 2,5 миллиона долларов США. Некоторые из сфабрикованных травм также были использованы для оправдания государственных наград, прежде всего Ордена Мужества и медали "За отвагу".

Среди причастных были высокопоставленные офицеры, в частности гвардии полковник Артем Городилов, бывший командир бригады, и подполковник Константин Фролов (известный как "Палах" / "Палач"), руководитель группы специальных операций. Оба признали вину и дали показания против своих сослуживцев.

В деле в отношении Фролова выяснилось, что во время службы он официально получил 5 легких и 2 тяжелых ранения. Следователи подтвердили, что ранения не были получены в бою. Оккупант признал, что ранения ему по его просьбе нанесли сослуживцы — они целились в такие места, чтобы не задеть жизненно важные органы, и все это делалось для того, чтобы получить выплату в размере 37 000 долларов.

Полковника Городилова обвинили в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Фролову тоже инкриминируют мошенничество, а также статьи за взяточничество, незаконное хранение оружия и боеприпасов, и хранение взрывных устройств.

