Офіцери елітних військ ЗС РФ вчиняють масові "самостріли" заради грошей: отримали $2,5 млн

Розслідування виявило, що солдати Збройних сил Російської Федерації навмисно завдавали собі вогнепальних поранень та лишались в тилу. Росіяни заявляли, що отримали рани у бою, тому отримували фінансову компенсацію, оплачувану відпустку та пільгове медичне лікування.

Російські елітні війська почали практикувати стрілянину один в одного, щоб отримати виплати від держави у розмірі і 2,5 мільйона рублів. Про це пише United24, з посиланням на розслідування Слідкому РФ.

Так, слідчі виявили понад 3 десятки випадків самострілів серед бійців елітної 83-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ. Все це вони робили, аби отримати від держави виплати за поранення у розмірі 37 000 доларів.

Загальна сума незаконних виплат перевищила 2,5 мільйона доларів США. Деякі зі сфабрикованих травм також були використані для виправдання державних нагород, насамперед Ордена Мужності та медалі "За відвагу".

Серед причетних були високопоставлені офіцери, зокрема гвардії полковник Артем Городилов, колишній командир бригади, та підполковник Костянтин Фролов (відомий як "Палах" / "Кат"), керівник групи спеціальних операцій. Обидва визнали провину та дали свідчення проти своїх товаришів по службі.

У справі щодо Фролова з'ясувалося, що під час служби він офіційно отримав 5 легких та 2 важких поранення. Слідчі підтвердили, що поранення не були отримані в бою. Окупант визнав, що поранення йому на його прохання завдали товариші по службі — вони цілилися в такі місця, щоб не зачепити життєво важливі органи, і все це робилося для того, аби отримати виплату в розмірі 37 000 доларів.

Полковника Городилова звинуватили у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ). Фролову теж інкримінують шахрайство, а також статті за хабарництво, незаконне зберігання зброї та боєприпасів, й зберігання вибухових пристроїв.

